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10 апреля 2018
08:55  10 апреля 2018 2

Урал находится под угрозой экологической катастрофы из-за промышленных отходов

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, камаз, птицы, грузовик, свалка, лка, ТБО
Мусорные свалки и захоронения ядерных отходов представляют угрозу окружающей средеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Находящиеся на территории Свердловской области хранилища с опасными промышленными отходами могут существенно ухудшить экологическую обстановку. Производственный мусор содержит соли тяжелых металлов, цианиды, фториды и другие вредные вещества, предупреждает центр «Антистихия».

В документе ведомства сказано, что хвостохранилища (комплекс специальных сооружений и оборудования для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых, которые называются хвостами. — прим. ред.) промышленного производства на сегодняшний день являются одними из основных источников поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и ухудшения экологии. Сюда входят также объекты хранения ТБО (санкционированные и несанкционированные), отвалы, промышленные предприятия, автотранспорт, ЖКХ, ТЭЦ. Привести к экологическому ЧП может истечение сроков службы используемых при консервации материалов, неэффективность методов рекультивации и интенсификация процессов размывания, фильтрации и выветривания хвостохранилищ, передает РИА «Новости».

Такие объекты также размещены на территории еще 13 регионов. Тува, Башкирия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Хабаровский, Забайкальский, Красноярский края, Магаданская, Новосибирская, Кемеровская, Нижегородская, Вологодская и Брянская области тоже находятся под угрозой экологической катастрофы.

Ранее «URA.RU» сообщало о могильниках радиоактивных отходов вблизи Екатеринбурга и Новоуральска. Взволнованные жители призывали подписать петицию о запрете строительства подобного рода хранилищ около городов. Недавно прогремел настоящий скандал в Волоколамском районе Подмосковья, где в марте на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Несколько детей попали в больницу. Из-за инцидента ряд чиновников, в том числе главу района, отправили в отставку. Как писал сайт «Подмосковье сегодня», сейчас полигон готовят к дегазации.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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