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17 апреля 2018
Главные новости 
22:41  17 апреля 2018 2

США: уральские «Терминаторы» меняют ситуацию на поле боя. ВИДЕО

Фестиваль
Футуристические бронемашины начинают поступать в войскаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» обещают радикально поменять ситуацию на современном поле боя. К такому выводу пришли американские военные эксперты.

«Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники, — заявил изданию The National Interest эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман. — Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ — в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам».

Как уже сообщало «URA.RU», первые боевые машины, разработанные и произведенные на Уралвагонзаводе, уже отправлены в войска. БМПТ «Терминатор» — новый класс бронетехники, созданный на базе основного танка Т-72. Вместо башни с 125-мм пушкой он оснащен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми ракетами «Атака-Т». Задача «Терминатора» — поддержка танков на поле боя от возросших угроз со стороны пехоты, получающей все больше средств для борьбы с классической бронетехникой. Также новые машины могут использоваться в контртеррористических и противопартизанских операциях, что подтвердили боевые действия в Сирии. Совокупность характеристик может сделать БМПТ новым экспортным хитом российского ВПК.

«Вживую» уральские БМПТ можно будет увидеть на Параде Победы 9 мая 2018 года. Помимо них, на Красной площади появятся еще несколько новинок, разработанных российскими оборонщиками.

Владимир Васин
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