От министра до тюрьмы: как складываются судьбы бывших губернаторов в России

Кобылкин возглавил министерство природных ресурсов и экологии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство российских губернаторов после того, как покинули свой пост, стали членами Совета федерации, депутатами Государственной думы и аудиторами Счетной палаты. Об этом свидетельствует исследование фонда «Петербургская политика».

«Фонд „Петербургская политика“ представляет обзор „100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки“», — говорится на сайте исследования. На основании открытой информации специалисты выяснили, как развивается судьба экс-руководителей субъектов РФ. Исследование касается развития карьеры «после „рокировки“ осени 2011 года и объявления о восстановлении прямых выборов глав регионов в декабре 2011 года».

Среди бывших губернаторов Большого Урала высокие назначения получили Дмитрий Кобылкин из ЯНАО и Владимир Якушев из Тюменской области. Первый возглавил Министерство природных ресурсов и экологии, второй — Министерство строительства и ЖКХ. Пост во властных структурах получил экс-руководитель Премского края Виктор Басаргин. Он возглавил Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.

Государственным или частным бизнесом занялись многие бывшие главы уральских регионов. Свердловский экс-губернатор Александр Мишарин занял пост первого заместителя гендиректора РЖД и стал гендиректором ОАО «Скоростные магистрали». Олег Чиркунов из Пермского края продолжает ассоциироваться с продуктовой сетью магазинов «Семья». Он также является доцентом департамента менеджмента факультета экономики, менеджмента и бизнес-информации НИУ ВШЭ в Перми. Алексей Кокорин из Курганской области получил место в совете директоров АО «Атомредметзолото». А Олег Богомолов, также бывший губернатор Зауралья, с 2014 года является советником председателя и членом наблюдательного совета «Россельхозбанка».

Неясной остается судьба Бориса Дубровского из Челябинской области, который недавно покинул свой пост. Бывший глава Южного Урала Михаил Юревич, который сейчас проживает в Лондоне, в 2017 году был заочно арестован. Он покинул страну после того, как силовики стали возбуждать против него уголовные дела.