Назначен новый генконсул Германии в Екатеринбурге

Генеральный консул уже прибыл в столицу Урала (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе. Дипломат прибыл в уральскую столицу из центрального аппарата министерства иностранных дел Германии, где он занимался вопросами экономического сотрудничества и развитием отношений со странами Центральной Азии.

Крузе начал свою дипломатическую карьеру в 1993 году и успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в Алматы, Риме, Бухаресте, Дохе и Генеральное консульство в Бостоне, сообщается на официальной странице немецкого генконсульства в Facebook. Новый генконсул «очень рад своему назначению» и нацелен на развитие германо-российского сотрудничества в регионе.

В начале августа стало известно, что свою должность покинул предшественник Крузе — Штефан Кайль. Он работал в Екатеринбурге с 2015 года.