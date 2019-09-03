Самолет, летевший из Челябинска, совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Челябинск—Анталья (Турция), совершил экстренную посадку в краснодарском аэропорту «Пашковский». Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, причиной внепланового изменения маршрута стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
«Сегодня, 3 сентября, в 02:25 [мск] в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров», — приводит сообщение аэропорта ТАСС.
В пресс-службе добавили, что посадка прошла в штатном режиме, на борту находились 225 пассажиров. Пассажир, почувствовавший себя плохо, был передан медикам, после чего самолет вылетел в Турцию. «В 03:33 самолет вылетел по маршруту», — уточнили в аэропорту.
Накануне «URA.RU» писало о других проблемах, с которыми столкнулись пассажиры рейса Челябинск—Анталья. Из-за технической неисправности самолета компании Red Wings пассажиры вылетели из Челябинска на семь часов позже.