Действующий и будущий прокуроры Ямала решили отдохнуть перед ротацией

Александр Герасименко (слева) и Анатолий Васильев (справа) в ближайшее время займут новые должности Фото: © URA.RU

Главный прокурор Ямала Александр Герасименко перед возможной отставкой ушел в отпуск. Его будущий преемник — прокурор Колымы Анатолий Васильев — также находится на отдыхе. Об этом сообщили источники «URA.RU» в надзорном органе.

Информация об отсутствии Герасименко на работе появилась после его прогула первого заседания окружного Заксобрания в осенней сессии. Вместо него в мероприятии принимал участие зампрокурора округа Владимир Мартынов.

В приемной прокуратуры ЯНАО «URA.RU» уточнили: «Участвовал не заместитель, а и. о. прокурора округа Владимир Мартынов. Это не запрещено законом. Исполнять обязанности можно по различным причинам, в том числе на период отпуска Александра Владимировича [Герасименко]», — сообщили в приемной. Источник агентства в структуре подтвердил, что Герасименко сейчас находится в отпуске и сможет вернуться к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

В пресс-службе прокуратуры Магаданской области сообщили, что главный прокурор региона будет в отпуске как минимум до начала октября. О его возможном переезде на Ямал там говорить не стали. «Ждем официального приказа», — уточнили в ведомстве.

Александр Герасименко сейчас занимает пост главного прокурора Ямала. Недавно появилась информация о возможном переходе силовика в Уральскую транспортную прокуратуру. Также сообщалось, что он перестал появляться на публичных мероприятиях на Ямале. Кандидатуру нового прокурора уже согласовали депутаты окружного Заксобрания.