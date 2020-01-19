Новая должность Дмитрия Медведева может стать выше, чем пост премьер-министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 19 января, воскресенье. И вот главные темы уходящей недели:

После отставки правительства РФ у россиян возник вопрос, почему Дмитрий Медведев лишился должности премьер-министра. Политологи тут же начали делиться версиями в своих Telegram-каналах — дошли вплоть до проблем с алкоголем. Разбираемся, за что на самом деле убрали Дмитрия Медведева с поста главы кабинета министров и о чем говорит его новое назначение. Также мы выяснили, является ли происходящее тем самым трансфером власти, о котором все говорили, и кто такой новый премьер Михаил Мишустин.

Российские власти и оппозиция устроили затишье перед борьбой из-за поправок в Конституцию РФ. Митинг на 10 тысяч человек в Москве против изменений в главном документе страны одобрен, но это еще не все, что задумали противники идеи. «URA.RU» выяснило, когда пройдет опрос граждан по изменениям в Конституции и угрожают ли протесты оппозиции новыми массовыми беспорядками.

Послание президента Владимира Путина в 2020 году обещало быть особенным с самого начала. Глава РФ заранее анонсировал тему своего выступления, чего не было ранее. Но самое интересное, что президент сам изменил основу своей речи: вырезал все позитивные моменты и сконцентрировал внимание лишь на том, где он хочет добиться прорыва. Рассказываем, почему послание Владимира прозвучало так рано и как она поменяет нашу жизнь.

Половина депутатов Госдумы могут не переизбраться в новый состав парламента, который будет сформирован осенью 2021 года. Причина в новом критерии, который стал неприятным сюрпризом для парламентариев. Даже была выявлена партия, депутаты которой имеют самые низкие шансы избраться снова.

Политическая элита готовится к выборам в Госдуму-2021. Борьба будет жесткой, но не потому, что правящая партия столкнется с конкурентами — все не так однозначно. Особенность в том, что деятельность нового созыва выпадет на трансфер власти в 2024 году. Поэтому внутриэлитные игроки могут устроить бойню за сохранение позиций и завоевание новых сфер влияния. Рассказываем об основных сюжетах конфликта.

Будущие российские министры, которые будут бороться за элитные посты в 2024 году, буквально проспали послание президента. Управленцы, которые участвовали в главном кадровом конкурсе «Лидеры России» на Дальнем Востоке страны, были в незавидном положении — новость об отставке правительства пришла к ним только ночью. Однако участники конкурса, которые потом будут строить будущее России, наверстали упущенное и поделились с «URA.RU» своим мнением по поводу новой реформы.