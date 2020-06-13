В ХМАО из-за грозы и аномальной жары горит 130 гектаров леса

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра », Viber-канале « Югра » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее URA.RU сообщало об аномальной жаре в европейской части России с 16 июня. Знойную погоду метеорологи прогнозируют в течение всего лета. Жара может привести к катастрофическим пожарам.

Количество пожаров в Югре может вырасти, поэтому ведомство объявило на 13 и 14 июня штормовое предупреждение. Днем температура воздуха будет прогреваться до +20…25 °С, ночью столбики термометров опустятся до +7 °С. Также синоптики обещают грозы и дожди.

«Пожароопасная ситуация в Березовском районе сохранится все выходные», — говорится в сообщении ведомства. Ожидается, что температура воздуха будет выше климатической нормы на 10 градусов. Всего за сутки в ХМАО из-за гроз произошло 14 лесных пожаров, общая площадь возгораний составила почти 740 гектаров. Пламя удалось ликвидировать.

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа спасатели тушат два крупных лесных пожара. Огонь разошелся на 130 гектаров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС ожидает в выходные еще больше лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно