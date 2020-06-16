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Как заявил глава Минприроды Кобылкин, причиной аварии может быть глобальное потепление , из-за которого размораживается грунт в Арктике.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Однако о ЧП стало известно лишь спустя несколько дней. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Из-за происшествия в Красноярском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

По словам Кобылкина, пока нельзя точно сказать, сколько времени понадобится на восстановление экосистемы. Однако МЧС выполняет высокопрофессиональную работу по локализации и ликвидации последствий аварии. В ближайшее время правоохранительные органы установят точные причины аварии.

Кроме того, местные жители и эксперты в ходе встречи предложили главе Минприроды создать рыборазводный завод для восполнения водных биоресурсов после аварии на ТЭЦ-3. Министр эту идею поддержал.

«Необходимо сконцентрировать усилия на разработке комплексного плана по восстановлению хрупкой арктической экосистемы: от выбора метода утилизации собранных нефтепродуктов на суше и в воде до восполнения ресурсов», — заявил Кобылкин.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин призвал разработать комплексный план по восстановлению арктической экосистемы. С таким предложением он выступил во время своего визита в Норильск, где ранее произошел разлив порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Дмитрий Кобылкин призвал обратить внимание на экологию в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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