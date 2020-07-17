Жители переименовали свердловский город в Хабаровск

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Жители недовольны неприятным запахом от свинокомплекса Фото: «Инцидент Сысерть», «ВКонтакте»
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Жители города Полевской Свердловской области назвали свой город «младшим братом Хабаровска». Там на въезде в город появились плакаты, на которых губернатору региона Евгению Куйвашеву ставят в пример арестованного главу Хабаровского края Сергея Фургала.

Фото баннеров размещены в сообществе «Инцидент Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». Надписи гласят: «Куйвашев не Фургал — Фургал за народ», «Глава — позор города», «Дышите глубже с любовью, свинокомплекс». Жители города давно жалуются на неприятный запахом от свинокомплекса «Уральский». Получить комментарии от представителей администрации города Полевского не удалось — в приемной никто не ответил на звонки корреспондента.

Плакаты появились на въезде в город
Фото: «Инцидент Сысерть», «ВКонтакте»

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре в Полевском более жители вышли на митинг против свинокомплекса. Тогда глава Константин Поспелов заявлял, что ищет пути решения проблемы.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представляющего ЛДПР. Его задержали в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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