Жители переименовали свердловский город в Хабаровск

Жители города Полевской Свердловской области назвали свой город «младшим братом Хабаровска». Там на въезде в город появились плакаты, на которых губернатору региона Евгению Куйвашеву ставят в пример арестованного главу Хабаровского края Сергея Фургала.
Фото баннеров размещены в сообществе «Инцидент Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». Надписи гласят: «Куйвашев не Фургал — Фургал за народ», «Глава — позор города», «Дышите глубже с любовью, свинокомплекс». Жители города давно жалуются на неприятный запахом от свинокомплекса «Уральский». Получить комментарии от представителей администрации города Полевского не удалось — в приемной никто не ответил на звонки корреспондента.
Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре в Полевском более жители вышли на митинг против свинокомплекса. Тогда глава Константин Поспелов заявлял, что ищет пути решения проблемы.
С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представляющего ЛДПР. Его задержали в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября.
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