Полпред Путина объяснил, как прямые выборы повлияют на мэров

По словам полпреда, окружные власти поддержат любое решение свердловских депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга и глав других свердловских городов, скорее всего, не повлияет на их работу. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов на встрече с редакторами свердловских СМИ. По словам Цуканова, полпредство «согласится с любым решением» местных властей по поводу этой инициативы.

«Наверное, мэру [было бы] приятнее, если бы [он] получил поддержку на [прямых] выборах. Но, в целом, маловероятно, что это повлияет на работу [мэров]. Любому сити-менеджеру ничего не мешает опираться на мнение жителей. Решение [о прямых выборах мэра] принимает Заксобрание, губернатор, а мы согласимся с их любым решением», — сказал полпред президента РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что инициативная группа сдала в региональное Заксобрание около 13 тысяч подписей за возвращение прямых выборов глав свердловских городов. Предполагается, что, если не менее десяти тысяч подписей будут признаны действительными, законопроект рассмотрят депутаты областного парламента. В настоящий момент свердловские мэры, включая главу Екатеринбурга, избираются муниципальными депутатами.