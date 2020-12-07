Внутренний туризм понесет убытки из-за новых запретов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничение передвижения между регионами из-за пандемии COVID-19 повлияет на развитие внутреннего туризма в Челябинской области. Жителям других областей, в том числе Свердловской, будет трудно попасть на челябинские базы отдыха. Об этом URA.RU заявил владелец отеля «Золотой пляж» на озере Тургояк и горнолыжного центра «Солнечная долина» в Миассе Олег Сиротин.

«У нас больше половины путевок на каникулы выкупили жители других регионов. Очень много свердловчан, — сообщил URA.RU Сиротин. — Если ограничения введут, турбизнес понесет крупные убытки. Дело даже не только в путевках. Из Екатеринбурга к нам многие едут просто на выходные, покататься на горных лыжах».

Как считает Сиротин, такие ограничения вряд ли помогут удержать распространение COVID. «Я, к примеру, недавно переболел коронавирусом, — говорит он. — Заразился в раздевалке, на тренировке любительской хоккейной команды. Заражения идут внутри регионов и даже внутри городов. Если людям будет сложно и из города уехать, депрессия станет нарастать. Нас спасут не ограничения, а вакцинация».

«Если введут ограничения, то, как, к примеру, отдыхать нам? — говорит URA.RU житель Магнитогорска Андрей. — У нас все базы отдыха и горнолыжки находятся на территории Башкортостана, с которым граничит город. Есть немало людей, которые живут в Башкирии и ездят на работу в Магнитку».

Из-за закрытия границ в разы вырос спрос на челябинские базы отдыха. Почти все путевки на новогодние каникулы раскуплены уже в середине октября. О том, что из-за ситуации с COVID необходимо рассмотреть вопрос об ограничении передвижения между регионами и внутри них, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.