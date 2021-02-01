Инстасамка показала, как выглядела, когда была ребенком Фото: Instagram Дарьи Зотеевой

Тюменский блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) показала архивное фото из детства. Им она поделилась в Instagram.

В сторис Зотеева выложила фотографию маленькой девочки в оранжевой футболке. На фото видно, что ребенок улыбается, а волосы у нее лежат в форме сердца. При этом Инстасамка не сопроводила фотографию никакой подписью.

Ранее сервис «Яндекс.Еда» заблокировал Инстасамку за поведение по отношению к курьеру. Она облила доставщика кофе, за то, что на нем не было маски и перчаток.

Фото: Instagram-stories Дарьи Затеевой