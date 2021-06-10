В РФ предложили изменить правила строительства домов за городом

Это коснется не всех загородных территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России на некоторых земельных участках нельзя будет строить дома общей площадью свыше 600 квадратных метров. Соответствующий законопроект рассматривается в Государственной Думе РФ во втором чтении.

«Строительство и эксплуатация фермерского дома допускаются с соблюдением следующих условий: общая площадь дома составляет не более 600 квадратных метров. Площадь застройки под ним составляет не более 5% от общей площади земельного участка», — говорится в тексте документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Однако это правило распространяется не на все территории — только на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Вторым условием для постройки является нахождение участка в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства либо членов такого хозяйства, говорится в законопроекте.

В тексте документа указано, что данная мера позволит развивать сельскохозяйственное производство. В пример авторы приводят Столыпинскую реформу. «Именно на такую форму хозяйствования делала ставку Столыпинская аграрная реформа, суть которой состояла в том, что каждому крестьянину было разрешено выйти из общины со своим наделом, обособить свой земельный участок с возведением на нем усадьбы — жилого дома и хозяйственных построек (хуторское хозяйство). Именно эта реформа дала толчок развитию капиталистических отношений в российской деревне и стремительному развитию сельскохозяйственного производства в Российской Империи», — говорится в пояснительной записке.

В России за последний год существенно подорожали земельные участки вблизи крупных городов. Больше всего цены выросли в Ростовской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае. Этому способствовали коронавирусные ограничения, считает директор офиса «Центр Загородной Недвижимости» корпорации «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов.