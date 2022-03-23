Посол Сирии в РФ осудил западные санкции на конференции в ХМАО

23 марта 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Посол Сирии в РФ Риад Хаддад осудил западные санкции Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Посол Сирии в России Риад Хаддад осудил действия западных стран по введению санкций против РФ из-за проведения спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал во время открытия форума «Нефтяная столица» в Сургуте (ХМАО), передает корреспондент URA.RU. «Мы считаем, что этот правомерный шаг Российской Федерации представляет собой еще один гвоздь в гроб однополярности и американской гегемонии над богатствами и судьбами свободных народов. Это шаг, который служит не только РФ, но и интересам человечества, пострадавшего от политики американской гегемонии и вызванных ею войн и разрушений, и сегодня мы видим, что Запад продолжает такую же безрассудную политику дестабилизации стран для достижения своих политических интересов. Мы видим, как они используют против России те же самые методы, которые они применяли в отношении Сирии: лживые кампании в СМИ, введение незаконных санкций и несправедливая блокады российского и сирийского народов», — заявил Хаддад. Сирийский посол также выразил надежду, что Россия выполнит все задачи, поставленные в ходе спецоперации на Украине руководством страны. Он также назвал отношения между РФ и Сирией дружественными. «Эти отношения являются лучшим примером настоящей дружбы, будь то на политическом, военном или экономическом уровне и даже на уровне отношения между сирийскими провинциями и российскими регионами. Наше сотрудничество с дружественным Ханты-Мансийским округом является лучшим свидетельством этих выдающихся отношений», — добавил сирийский посол. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Посол Сирии в России Риад Хаддад осудил действия западных стран по введению санкций против РФ из-за проведения спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал во время открытия форума «Нефтяная столица» в Сургуте (ХМАО), передает корреспондент URA.RU. «Мы считаем, что этот правомерный шаг Российской Федерации представляет собой еще один гвоздь в гроб однополярности и американской гегемонии над богатствами и судьбами свободных народов. Это шаг, который служит не только РФ, но и интересам человечества, пострадавшего от политики американской гегемонии и вызванных ею войн и разрушений, и сегодня мы видим, что Запад продолжает такую же безрассудную политику дестабилизации стран для достижения своих политических интересов. Мы видим, как они используют против России те же самые методы, которые они применяли в отношении Сирии: лживые кампании в СМИ, введение незаконных санкций и несправедливая блокады российского и сирийского народов», — заявил Хаддад. Сирийский посол также выразил надежду, что Россия выполнит все задачи, поставленные в ходе спецоперации на Украине руководством страны. Он также назвал отношения между РФ и Сирией дружественными. «Эти отношения являются лучшим примером настоящей дружбы, будь то на политическом, военном или экономическом уровне и даже на уровне отношения между сирийскими провинциями и российскими регионами. Наше сотрудничество с дружественным Ханты-Мансийским округом является лучшим свидетельством этих выдающихся отношений», — добавил сирийский посол. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.