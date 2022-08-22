Ямальский единоросс потратил на выборы в 12 раз больше оппонента

22 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут 11 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидат в Тюменскую областную думу от «Единой России» Дмитрий Плотников потратил на предвыборную кампанию более 907 тысяч рублей, что почти в 12 раз больше ближайшего оппонента. Информация о тратах опубликована на сайте избирательной комиссии ЯНАО, на территории которого пройдут довыборы в региональный парламент. «Плотников Дмитрий Вячеславович. Потрачено 907 362,40 рубля», — значится в финансовом отчете единоросса. Большую часть — 869 тысяч рублей — единоросс потратил на изготовление и распространение агитационных материалов. Оппонент Плотникова Павел Булатов (партия «Новые люди») потратил на выборы 74 тысячи рублей. Остальные кандидаты пока не отчитались о тратах. Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы назначены на 11 сентября.

Кандидат в Тюменскую областную думу от «Единой России» Дмитрий Плотников потратил на предвыборную кампанию более 907 тысяч рублей, что почти в 12 раз больше ближайшего оппонента. Информация о тратах опубликована на сайте избирательной комиссии ЯНАО, на территории которого пройдут довыборы в региональный парламент. «Плотников Дмитрий Вячеславович. Потрачено 907 362,40 рубля», — значится в финансовом отчете единоросса. Большую часть — 869 тысяч рублей — единоросс потратил на изготовление и распространение агитационных материалов. Оппонент Плотникова Павел Булатов (партия «Новые люди») потратил на выборы 74 тысячи рублей. Остальные кандидаты пока не отчитались о тратах. Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы назначены на 11 сентября.