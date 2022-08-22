Ямальский единоросс потратил на выборы в 12 раз больше оппонента

Кандидат в Тюменскую областную думу от «Единой России» Дмитрий Плотников потратил на предвыборную кампанию более 907 тысяч рублей, что почти в 12 раз больше ближайшего оппонента. Информация о тратах опубликована на сайте избирательной комиссии ЯНАО, на территории которого пройдут довыборы в региональный парламент.
«Плотников Дмитрий Вячеславович. Потрачено 907 362,40 рубля», — значится в финансовом отчете единоросса. Большую часть — 869 тысяч рублей — единоросс потратил на изготовление и распространение агитационных материалов.
Оппонент Плотникова Павел Булатов (партия «Новые люди») потратил на выборы 74 тысячи рублей. Остальные кандидаты пока не отчитались о тратах.
Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы назначены на 11 сентября.
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