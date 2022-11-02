Пермская компания заставляет курганских чиновников заплатить за работу

02 ноября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Чиновники Далматово не согласны с решением суда о взыскании с администарции более 6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Далматовского округа проиграла суд пермской компании «Экостройпроект», занимавшейся реконструкцией очистных сооружений. Чиновники должны заплатить подрядчику более 6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. «Суд постановил частично удовлетворить иск компании „Экостройпроект“ и взыскать с администрации Далматовского округа задолженность по муниципальному контракту в размере около 6,7 млн рублей», — указано в документах. При этом суд отказался взыскивать с администрации пени в размере более 113 тысяч рублей. Согласно судебным документам, обе стороны с решением суда не согласились, дело будет рассмотрено в арбитражном апелляционном суде. Также 28 октября администрация района подала еще один иск против компании о ненадлежащем исполнении обязательств. Глава Далматовского округа Александр Столбов в разговоре с URA.RU сообщил, что находится на совещании и даст комментарий позже. Директор пермской компании Мария Борисова от комментариев отказалась. До этого URA.RU писало, что администрация Далматовского округа пыталась взыскать пени в размере почти 5,7 млн рублей с «Экостройпроекта» за просроченное исполнение работ по контракту в период с июля по декабрь 2021 года. Но суд отказал чиновникам в иске, поскольку в актах приемки указано, что заказчик принял выполненные работы подрядчика без замечаний.

Администрация Далматовского округа проиграла суд пермской компании «Экостройпроект», занимавшейся реконструкцией очистных сооружений. Чиновники должны заплатить подрядчику более 6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных данных. «Суд постановил частично удовлетворить иск компании „Экостройпроект“ и взыскать с администрации Далматовского округа задолженность по муниципальному контракту в размере около 6,7 млн рублей», — указано в документах. При этом суд отказался взыскивать с администрации пени в размере более 113 тысяч рублей. Согласно судебным документам, обе стороны с решением суда не согласились, дело будет рассмотрено в арбитражном апелляционном суде. Также 28 октября администрация района подала еще один иск против компании о ненадлежащем исполнении обязательств. Глава Далматовского округа Александр Столбов в разговоре с URA.RU сообщил, что находится на совещании и даст комментарий позже. Директор пермской компании Мария Борисова от комментариев отказалась. До этого URA.RU писало, что администрация Далматовского округа пыталась взыскать пени в размере почти 5,7 млн рублей с «Экостройпроекта» за просроченное исполнение работ по контракту в период с июля по декабрь 2021 года. Но суд отказал чиновникам в иске, поскольку в актах приемки указано, что заказчик принял выполненные работы подрядчика без замечаний.