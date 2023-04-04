Челябинские волонтеры обновили список регулярных покупок для фронта

05 апреля 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

В перечень сладостей вошел мед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры Челябинской области обновили список необходимых регулярных покупок для фронта. В него попали сладости, детские письма и рисунки, а также сигареты. «Очень-очень нужны письма с поддержкой, детские рисунки, сладости, орехи, лапша и пюре быстрого приготовления, рыбные консервы, мед, сгущенка, чай, кофе, а также колбаски и мясные чипсы, хранящиеся без холодильника. Постоянно собираем российские сигареты. Лучше брать хорошие, парням там нелегко приходится, пусть хоть сигаретам порадуются», — рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтер Надежда П. Кроме того, волонтеры постоянно отправляют на фронт влажные салфетки. А для работы им нужны листы бумаги, можно черновики, для печати объявлений о сборе помощи. Ранее стало известно, что челябинские волонтеры объявили сбор единомышленников для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Такая информация появилась в соцсетях.

Волонтеры Челябинской области обновили список необходимых регулярных покупок для фронта. В него попали сладости, детские письма и рисунки, а также сигареты. «Очень-очень нужны письма с поддержкой, детские рисунки, сладости, орехи, лапша и пюре быстрого приготовления, рыбные консервы, мед, сгущенка, чай, кофе, а также колбаски и мясные чипсы, хранящиеся без холодильника. Постоянно собираем российские сигареты. Лучше брать хорошие, парням там нелегко приходится, пусть хоть сигаретам порадуются», — рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтер Надежда П. Кроме того, волонтеры постоянно отправляют на фронт влажные салфетки. А для работы им нужны листы бумаги, можно черновики, для печати объявлений о сборе помощи. Ранее стало известно, что челябинские волонтеры объявили сбор единомышленников для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Такая информация появилась в соцсетях.