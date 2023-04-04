Челябинские волонтеры обновили список регулярных покупок для фронта

Волонтеры Челябинской области обновили список необходимых регулярных покупок для фронта. В него попали сладости, детские письма и рисунки, а также сигареты.
«Очень-очень нужны письма с поддержкой, детские рисунки, сладости, орехи, лапша и пюре быстрого приготовления, рыбные консервы, мед, сгущенка, чай, кофе, а также колбаски и мясные чипсы, хранящиеся без холодильника. Постоянно собираем российские сигареты. Лучше брать хорошие, парням там нелегко приходится, пусть хоть сигаретам порадуются», — рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтер Надежда П.
Кроме того, волонтеры постоянно отправляют на фронт влажные салфетки. А для работы им нужны листы бумаги, можно черновики, для печати объявлений о сборе помощи.
Ранее стало известно, что челябинские волонтеры объявили сбор единомышленников для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Такая информация появилась в соцсетях.
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