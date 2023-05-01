Увеличилось количество авиарейсов в Тюмень из северных городов

01 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Программа «Сотрудничество» улучшает транспортную доступность для северян Фото: Сергей Русанов © URA.RU С каждым годом растет количество авиарейсов из северных городов в Тюмень. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Авиаперевозчики получают субсидии в рамках программы «Сотрудничество». «За 2021 год было выполнено почти 1,3 тысячи рейсов и перевезено почти 223,3 тысячи пассажиров. За 2022 год — практически 1,4 тысячи рейсов и перевезено 251,9 тысяч пассажиров», — такую статистику привели журналисты «Вслух.ру». По их словам, авиаперевозчики получают субсидии на возмещение затрат по уплате арендных платежей за воздушные суда. На Ямале это помогло обеспечить постоянное транспортное сообщение в аэропорт Тюмени из аэропортов Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска. Ранее Росавиация обновила перечень маршрутов, которые входят в программу субсидирования региональных перевозок. В него вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа. В список вошли авиарейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Сургут и Сыктывкар, из Барнаула в Новый Уренгой, из Иркутска в Новый Уренгой и Ноябрьск. Также доплата из бюджета регионов федерального округа предусмотрена для рейсов из Новосибирска в Ноябрьск и из Нового Уренгоя в Тюмень.

С каждым годом растет количество авиарейсов из северных городов в Тюмень. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Авиаперевозчики получают субсидии в рамках программы «Сотрудничество». «За 2021 год было выполнено почти 1,3 тысячи рейсов и перевезено почти 223,3 тысячи пассажиров. За 2022 год — практически 1,4 тысячи рейсов и перевезено 251,9 тысяч пассажиров», — такую статистику привели журналисты «Вслух.ру». По их словам, авиаперевозчики получают субсидии на возмещение затрат по уплате арендных платежей за воздушные суда. На Ямале это помогло обеспечить постоянное транспортное сообщение в аэропорт Тюмени из аэропортов Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска. Ранее Росавиация обновила перечень маршрутов, которые входят в программу субсидирования региональных перевозок. В него вошли 15 новых авиарейсов, за которые будут доплачивать власти из бюджета регионов Уральского Федерального округа. В список вошли авиарейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Сургут и Сыктывкар, из Барнаула в Новый Уренгой, из Иркутска в Новый Уренгой и Ноябрьск. Также доплата из бюджета регионов федерального округа предусмотрена для рейсов из Новосибирска в Ноябрьск и из Нового Уренгоя в Тюмень.