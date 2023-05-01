Жители Челябинска вечером 1 мая пожаловались на дымку с запахом гари. Об этом они сообщили в соцсетях. В региональном минэкологии объяснили, что дым от природных пожаров поступает из Курганской области.
«В связи с возникшими природными пожарами в Курганской области на данный момент в ряде населенных пунктов региона и некоторых районов города Челябинска наблюдается дымка и запах гари. На данный момент превышений не выявлено, ситуация находится на контроле», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что для контроля над ситуацией специалисты организовали дополнительные измерения состояния атмосферного воздуха передвижными лабораториями. В свою очередь предприятия начали выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на качество воздуха.
В начале апреля Челябинск заволокло дымом от ландшафтных пожаров. Тогда специалисты регионального ГУ МЧС России тушили возгорания вокруг областного центра.
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