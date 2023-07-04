Тюменский политик-оппозиционер хочет урезать полномочия губернатора

Кандидат в тюменские губернаторы от «Справедливой России» и депутат облдумы Владимир Пискайкин хочет урезать полномочия главы региона. Политик предложил ввести дополнительную должность председателя правительства Тюменской области, отобрав соответствующие функции у губернатора. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Мы предлагали, и сейчас поддерживаем эту мысль, разделить должности Губернатора и председателя Правительства области, и заявляем о необходимости создания Уставного суда Тюменской области», — указал Пискайкин в свое канале.
По задумке, губернатор сложносоставного региона должен в первую очередь сконцентрироваться на политических вопросах, связанных с интеграцией субъектов (ХМАО и ЯНАО), а председатель правительства — управлять исключительно югом Тюменской области.
Новыми предложениями по устройству Тюменской матрешки Пискайкин вносит интригу в губернаторские выборы, зарабатывая себе политические очки и не мешая при этом кампании основного кандидата Александра Моора. Пискайкин регулярно выступает за большую интеграцию субъектов Тюменской матрешки, а также за унификацию законодательства.
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