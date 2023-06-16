Главный эсер Тюмени Пискайкин включился в скандал с депутатом думы ХМАО от ЛДПР Селюковым

Эсер Владимир Пискайкин нашел тему для поднятия своего политического рейтинга
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Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, пискайкин владимир
Владимир Пискайкин решил поднять популярность, считает источник агентства Фото:

Лидер отделения партии «Справедливая Россия — За правду» по Тюменской области Владимир Пискайкин подключился к скандалу с участием депутата окружной думы ХМАО Михаила Селюкова, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Свою позицию он выразил у себя в соцсетях.

«Мне видится, что у нас есть два пути — усиливать унификацию в области законодательства или просить федеральный власти создать четвертый субъект — Юг Тюменской области», — написал Пискайкин в своем telegram-канале. При этом он заявил, что все конфликты в новейшей истории явились порождением сепаратизма.

Как считает источник URA.RU из тюменской политики, кандидат в губернаторы не случайно высказался именно на эту тему. «Пискайкин решил заработать политические очки за счет темы об отмене выборов тюменского губернатора на территории ХМАО. При этом сделал это в форме, безопасной для рейтинга Моора [действующий губернатор Тюменской области Александр Моор]», — сообщил на условиях анонимности собеседник агентства.

Ранее депутат думы ХМАО Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Фракция ЛДПР в думе ХМАО при этом поддержала интригу политика лишь негласно. В свою очередь лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев решил не вмешиваться в эту историю.

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Лидер отделения партии «Справедливая Россия — За правду» по Тюменской области Владимир Пискайкин подключился к скандалу с участием депутата окружной думы ХМАО Михаила Селюкова, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Свою позицию он выразил у себя в соцсетях. «Мне видится, что у нас есть два пути — усиливать унификацию в области законодательства или просить федеральный власти создать четвертый субъект — Юг Тюменской области», — написал Пискайкин в своем telegram-канале. При этом он заявил, что все конфликты в новейшей истории явились порождением сепаратизма. Как считает источник URA.RU из тюменской политики, кандидат в губернаторы не случайно высказался именно на эту тему. «Пискайкин решил заработать политические очки за счет темы об отмене выборов тюменского губернатора на территории ХМАО. При этом сделал это в форме, безопасной для рейтинга Моора [действующий губернатор Тюменской области Александр Моор]», — сообщил на условиях анонимности собеседник агентства. Ранее депутат думы ХМАО Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Фракция ЛДПР в думе ХМАО при этом поддержала интригу политика лишь негласно. В свою очередь лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев решил не вмешиваться в эту историю.
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