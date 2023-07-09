Бойцы РФ сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

09 июля 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались захватить опорный пункт в ДНР, но у них не получилось, отметил российский артиллерист Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы из группировки «Южный» отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся занять опорный пункт на донецком направлении. Об этом рассказал один из бойцов артиллерийского движения. «Был накат на нейтральный „опорник“. Видимо, они [ВСУ] решили, что его можно занять и использовать как плацдарм <…> для наступления. <…> Их „догнали“ при совершении отхода», — подчеркнул российский солдат в разговоре с РИА Новости. Боец уточнил, что украинские солдаты были обнаружены практически сразу, после чего началась перестрелка. По словам артиллериста, опорным пунктом попытались завладеть бойцы ВСУ в количестве десяти человек. Как отметил солдат ВС РФ, такое количество разведчиков в группе нехарактерно для украинских сил. Обычно они ходят максимум по четыре человека. Ранее разведчики ВС РФ атаковали на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате нападения были уничтожены 20 украинских солдат. Украина продолжает собственное контрнаступление, начатое с 4 июня. В начале июля сообщалось, что ВСУ усилили натиск на запорожском направлении, передает «Национальная служба новостей». ВС РФ также продолжают успешно уничтожать склады с западным вооружением, сообщает телеканал 360.

Российские артиллеристы из группировки «Южный» отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся занять опорный пункт на донецком направлении. Об этом рассказал один из бойцов артиллерийского движения. «Был накат на нейтральный „опорник“. Видимо, они [ВСУ] решили, что его можно занять и использовать как плацдарм <…> для наступления. <…> Их „догнали“ при совершении отхода», — подчеркнул российский солдат в разговоре с РИА Новости. Боец уточнил, что украинские солдаты были обнаружены практически сразу, после чего началась перестрелка. По словам артиллериста, опорным пунктом попытались завладеть бойцы ВСУ в количестве десяти человек. Как отметил солдат ВС РФ, такое количество разведчиков в группе нехарактерно для украинских сил. Обычно они ходят максимум по четыре человека. Ранее разведчики ВС РФ атаковали на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате нападения были уничтожены 20 украинских солдат. Украина продолжает собственное контрнаступление, начатое с 4 июня. В начале июля сообщалось, что ВСУ усилили натиск на запорожском направлении, передает «Национальная служба новостей». ВС РФ также продолжают успешно уничтожать склады с западным вооружением, сообщает телеканал 360.