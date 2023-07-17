На ВСМПО-АВИСМА выбрали нового гендиректора. Фото

Гендиректором ВСМПО-АВИСМА стал сотрудник корпорации Дмитрий Трифонов
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ВСМПО-АВИСМА. Верхняя Салда, всмпо ависма, рабочая профессия, рабочий на заводе, кузнечный пресс, кузнечный цех, сотрудник предприятия
Корпорацию возглавил Дмитрий Трифонов, до этого работавший исполнительным директором филиала в Пермском крае Фото:

Генеральным директором корпорации по производству титана ВСМПО-АВИСМА стал Дмитрий Трифонов, до этого занимавший пост исполнительного директора филиала в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Совет директоров корпорации принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий приказ уже подписан», — говорится сообщении компании. Исполняющим обязанности исполнительного директора стал Владимир Бабин, до этого занимавший должность заместителя директора по технологии.

Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. На ВСМПО-АВИСМА он работает с 1984 года, имеет как технический, так и управленческий опыт на всех уровнях, отмечают в компании.

Прошлый генеральный директор Дмитрий Осипов покинул корпорацию в апреле. Исполняющим обязанности тогда назначили первого заместителя Николая Мельникова. Затем в конце мая ушел заместитель гендиректора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди.

Дмитрий Трифонов работает в компании с 1984 года
Дмитрий Трифонов работает в компании с 1984 года
Фото:

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Генеральным директором корпорации по производству титана ВСМПО-АВИСМА стал Дмитрий Трифонов, до этого занимавший пост исполнительного директора филиала в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Совет директоров корпорации принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий приказ уже подписан», — говорится сообщении компании. Исполняющим обязанности исполнительного директора стал Владимир Бабин, до этого занимавший должность заместителя директора по технологии. Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. На ВСМПО-АВИСМА он работает с 1984 года, имеет как технический, так и управленческий опыт на всех уровнях, отмечают в компании. Прошлый генеральный директор Дмитрий Осипов покинул корпорацию в апреле. Исполняющим обязанности тогда назначили первого заместителя Николая Мельникова. Затем в конце мая ушел заместитель гендиректора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди.
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