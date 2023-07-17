На ВСМПО-АВИСМА выбрали нового гендиректора. Фото

Гендиректором ВСМПО-АВИСМА стал сотрудник корпорации Дмитрий Трифонов

17 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Корпорацию возглавил Дмитрий Трифонов, до этого работавший исполнительным директором филиала в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генеральным директором корпорации по производству титана ВСМПО-АВИСМА стал Дмитрий Трифонов, до этого занимавший пост исполнительного директора филиала в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Совет директоров корпорации принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий приказ уже подписан», — говорится сообщении компании. Исполняющим обязанности исполнительного директора стал Владимир Бабин, до этого занимавший должность заместителя директора по технологии. Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. На ВСМПО-АВИСМА он работает с 1984 года, имеет как технический, так и управленческий опыт на всех уровнях, отмечают в компании. Прошлый генеральный директор Дмитрий Осипов покинул корпорацию в апреле. Исполняющим обязанности тогда назначили первого заместителя Николая Мельникова. Затем в конце мая ушел заместитель гендиректора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди. Дмитрий Трифонов работает в компании с 1984 года Фото: пресс-служба ВСМПО-Ависма

Генеральным директором корпорации по производству титана ВСМПО-АВИСМА стал Дмитрий Трифонов, до этого занимавший пост исполнительного директора филиала в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Совет директоров корпорации принял решение о назначении на пост генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий приказ уже подписан», — говорится сообщении компании. Исполняющим обязанности исполнительного директора стал Владимир Бабин, до этого занимавший должность заместителя директора по технологии. Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. На ВСМПО-АВИСМА он работает с 1984 года, имеет как технический, так и управленческий опыт на всех уровнях, отмечают в компании. Прошлый генеральный директор Дмитрий Осипов покинул корпорацию в апреле. Исполняющим обязанности тогда назначили первого заместителя Николая Мельникова. Затем в конце мая ушел заместитель гендиректора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди.