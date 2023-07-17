Корпорацию ВСМПО-АВИСМА возглавил директор пермского филиала

Пост гендиректора корпорации ВСМПО-АВИСМА занял Дмитрий Трифонов из пермского филиала
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ВСМПО-АВИСМА. Верхняя Салда, всмпо ависма
Дмитрий Трифонов в «Ависме» работает с 1984 года Фото:

Пост генерального директора корпорации ВСМПО-АВИСМА занял Дмитрий Трифонов, который до этого был исполнительным директором филиала АВИСМА в Пермском крае. Приказ о его назначении подписан 17 июля, сообщает компания.

«Совет директоров ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“ принял решение о назначении на пост Генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий Приказ подписан 17 июля», — сообщается на сайте корпорации.

Трифонов в компании работает с 1984 года. На должность исполнительного директора пермского филиала он был назначен в 2012 году. Его место временно займет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в городе Верхняя Салда Свердловской области. Ее основной вид деятельности — производство титановой продукции.

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Пост генерального директора корпорации ВСМПО-АВИСМА занял Дмитрий Трифонов, который до этого был исполнительным директором филиала АВИСМА в Пермском крае. Приказ о его назначении подписан 17 июля, сообщает компания. «Совет директоров ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“ принял решение о назначении на пост Генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий Приказ подписан 17 июля», — сообщается на сайте корпорации. Трифонов в компании работает с 1984 года. На должность исполнительного директора пермского филиала он был назначен в 2012 году. Его место временно займет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в городе Верхняя Салда Свердловской области. Ее основной вид деятельности — производство титановой продукции.
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