Корпорацию ВСМПО-АВИСМА возглавил директор пермского филиала

Пост гендиректора корпорации ВСМПО-АВИСМА занял Дмитрий Трифонов из пермского филиала

17 июля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Трифонов в «Ависме» работает с 1984 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пост генерального директора корпорации ВСМПО-АВИСМА занял Дмитрий Трифонов, который до этого был исполнительным директором филиала АВИСМА в Пермском крае. Приказ о его назначении подписан 17 июля, сообщает компания. «Совет директоров ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“ принял решение о назначении на пост Генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий Приказ подписан 17 июля», — сообщается на сайте корпорации. Трифонов в компании работает с 1984 года. На должность исполнительного директора пермского филиала он был назначен в 2012 году. Его место временно займет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в городе Верхняя Салда Свердловской области. Ее основной вид деятельности — производство титановой продукции.

Пост генерального директора корпорации ВСМПО-АВИСМА занял Дмитрий Трифонов, который до этого был исполнительным директором филиала АВИСМА в Пермском крае. Приказ о его назначении подписан 17 июля, сообщает компания. «Совет директоров ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“ принял решение о назначении на пост Генерального директора компании Дмитрия Трифонова. Соответствующий Приказ подписан 17 июля», — сообщается на сайте корпорации. Трифонов в компании работает с 1984 года. На должность исполнительного директора пермского филиала он был назначен в 2012 году. Его место временно займет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в городе Верхняя Салда Свердловской области. Ее основной вид деятельности — производство титановой продукции.