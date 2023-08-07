В Тюмени нашли девочку из ХМАО, сбежавшую от родственников к парню

07 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Транспортная полиция в последний момент нашла подростка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку родом из ХМАО. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, однако решила сбежать к парню в Казань. Найти ее удалось на последних этапах регистрации на самолет, о чем рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «На днях в Линейный отдел полиции в аэропорту „Рощино“ с просьбой в поисках ее дочери, 2007 года рождения обратилась 45-летняя жительница Сургута. Обеспокоенная женщина рассказала, что девочка гостила у бабушки в Тугулумском районе Свердловской области, откуда ушла в неизвестном направлении и в настоящее время на телефонные звонки родственниц не отвечает <…> Выяснилось, что совсем недавно разыскиваемая приобрела электронный билет на самолет сообщением „Тюмень — Казань“. Стражи порядка сняли беглянку с рейса», — указано в пресс-релизе окружного ведомства. Мать подростка рассказала им, что в последнее время девочка хотела поехать в Казань к своему 20-летнему другу, с которым она познакомилась онлайн. Получив отказ в помощи с поездкой, 16-летняя сбежала. Родительница узнала, что ближайший от Тугулыма аэропорт находится в Тюмени, после чего обратилась к соответствующим службам. Выяснилось, что подросток сбежала на поезде «Талица — Тюмень», после чего намеревалась улететь на самолете, однако была обнаружена сотрудниками полиции во время последних этапов регистрации. Сейчас она находится в реабилитационном центре для подростков, где ожидает приезда родителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку родом из ХМАО. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, однако решила сбежать к парню в Казань. Найти ее удалось на последних этапах регистрации на самолет, о чем рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «На днях в Линейный отдел полиции в аэропорту „Рощино“ с просьбой в поисках ее дочери, 2007 года рождения обратилась 45-летняя жительница Сургута. Обеспокоенная женщина рассказала, что девочка гостила у бабушки в Тугулумском районе Свердловской области, откуда ушла в неизвестном направлении и в настоящее время на телефонные звонки родственниц не отвечает <…> Выяснилось, что совсем недавно разыскиваемая приобрела электронный билет на самолет сообщением „Тюмень — Казань“. Стражи порядка сняли беглянку с рейса», — указано в пресс-релизе окружного ведомства. Мать подростка рассказала им, что в последнее время девочка хотела поехать в Казань к своему 20-летнему другу, с которым она познакомилась онлайн. Получив отказ в помощи с поездкой, 16-летняя сбежала. Родительница узнала, что ближайший от Тугулыма аэропорт находится в Тюмени, после чего обратилась к соответствующим службам. Выяснилось, что подросток сбежала на поезде «Талица — Тюмень», после чего намеревалась улететь на самолете, однако была обнаружена сотрудниками полиции во время последних этапов регистрации. Сейчас она находится в реабилитационном центре для подростков, где ожидает приезда родителей.