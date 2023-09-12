Тысячи иностранцев поучаствуют в семейном конкурсе Путина

В конкурсе «Это у нас семейное» примет участие более 60 тысяч человек

12 сентября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко заявил о тысячах желающих поучаствовать в президентском конкурсе Фото: Георгий Бергал © URA.RU За первую неделю конкурса «Это у нас семейное», проходящего в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступило больше 60 тысяч заявок на участие. К участию в командных соревнованиях для многодетных семей присоединились и родственники россиян из-за рубежа, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента страны Владимира Путина Сергей Кириенко. В Московском дворце пионеров подвели итоги первой недели регистрации участников семейных соревнований. «На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тысяч заявок из всех 89 регионов страны, причем к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира», — сказал Сергей Кириенко. Уточняется, что в состязаниях захотели участвовать более 10 тысяч российских семей. По его словам, главной ценностью конкурса являются не материальные призы, а возможность семей достичь результата совместно, а также познакомиться с огромным количеством интересных людей. Он подчеркнул, что задания в соревнованиях будут построены так, чтобы в них могли участвовать все родственники. «Только так можно победить», — отметил Кириенко. Среди участников 32% — дети школьного возраста, а 12% — пенсионеры. Кроме того, на проекте присутствуют семьи, воспитывающие от трех до 15 детей. «Главная цель, которую ставит перед собой конкурс „Это у нас семейное“ — объединить семьи через общие дела, преодолеть разобщенность родных людей, создать атмосферу для сотворчества разных поколений и возродить добрые традиции», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Регистрация на семейные соревнования продлится до 4 ноября 2023 года. В них могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители трех поколений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За первую неделю конкурса «Это у нас семейное», проходящего в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступило больше 60 тысяч заявок на участие. К участию в командных соревнованиях для многодетных семей присоединились и родственники россиян из-за рубежа, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента страны Владимира Путина Сергей Кириенко. В Московском дворце пионеров подвели итоги первой недели регистрации участников семейных соревнований. «На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тысяч заявок из всех 89 регионов страны, причем к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира», — сказал Сергей Кириенко. Уточняется, что в состязаниях захотели участвовать более 10 тысяч российских семей. По его словам, главной ценностью конкурса являются не материальные призы, а возможность семей достичь результата совместно, а также познакомиться с огромным количеством интересных людей. Он подчеркнул, что задания в соревнованиях будут построены так, чтобы в них могли участвовать все родственники. «Только так можно победить», — отметил Кириенко. Среди участников 32% — дети школьного возраста, а 12% — пенсионеры. Кроме того, на проекте присутствуют семьи, воспитывающие от трех до 15 детей. «Главная цель, которую ставит перед собой конкурс „Это у нас семейное“ — объединить семьи через общие дела, преодолеть разобщенность родных людей, создать атмосферу для сотворчества разных поколений и возродить добрые традиции», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Регистрация на семейные соревнования продлится до 4 ноября 2023 года. В них могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители трех поколений.