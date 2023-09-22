Муниципалитеты ХМАО лишатся тюменского подрядчика по благоустройству. Скрин

В Тюмени налоговая банкротит компанию, которая сотрудничает с мэриями ХМАО

22 сентября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Тюменская компания проводила работы в Пыть-Яхе, Салыме, Нефтеюганске и городах Тюменской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменские налоговики направили иск против компании, которая проводила работы по благоустройству для муниципалитетов ХМАО. О том, что ООО «Монтаж Строй Сервис» задолжала в бюджет, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20119/2023, истец — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Монтаж Строй Сервис“, зарегистрированное в Тобольске Тюменской области. Дело принято судом первой инстанции», — говорится в сообщении. Сумма иска не называется. По данным СБИС, с 2012 года ООО «Монтаж Строй Сервис» занималось капитальным ремонтом и работами по благоустройству. Среди заказчиков компании — Тюменский индустриальный университет, городские и сельские администрации Тюменской области. В последние пять лет компания исполняла муниципальные контракты мэрий ХМАО. Среди успешно выполненных обязательств — благоустройство дворов в Пыть-Яхе, обустройство озерного берега в Салыме, ремонтные работы в Нефтеюганске и Горноправдинске. СБИС сообщает, что в настоящий момент компания испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, у «Монтаж Строй Сервиса» последние пять лет падает прибыль, обязательства составляют в структуре финансов 99,9%. Известно также, что компания с июля 2022 года включена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA.RU рассказало, что без одного из своих тюменских подрядчиков может остаться ПАО «Россети». ООО «Гарант Энерго Строй» несколько лет занималось технологическим подключением объектов энергетического гиганта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские налоговики направили иск против компании, которая проводила работы по благоустройству для муниципалитетов ХМАО. О том, что ООО «Монтаж Строй Сервис» задолжала в бюджет, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-20119/2023, истец — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Монтаж Строй Сервис“, зарегистрированное в Тобольске Тюменской области. Дело принято судом первой инстанции», — говорится в сообщении. Сумма иска не называется. По данным СБИС, с 2012 года ООО «Монтаж Строй Сервис» занималось капитальным ремонтом и работами по благоустройству. Среди заказчиков компании — Тюменский индустриальный университет, городские и сельские администрации Тюменской области. В последние пять лет компания исполняла муниципальные контракты мэрий ХМАО. Среди успешно выполненных обязательств — благоустройство дворов в Пыть-Яхе, обустройство озерного берега в Салыме, ремонтные работы в Нефтеюганске и Горноправдинске. СБИС сообщает, что в настоящий момент компания испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, у «Монтаж Строй Сервиса» последние пять лет падает прибыль, обязательства составляют в структуре финансов 99,9%. Известно также, что компания с июля 2022 года включена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее URA.RU рассказало, что без одного из своих тюменских подрядчиков может остаться ПАО «Россети». ООО «Гарант Энерго Строй» несколько лет занималось технологическим подключением объектов энергетического гиганта.