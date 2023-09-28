Пес Тор из Златоуста бойцов на фронте спасает от атаки дронами. Фото

28 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Владельцы пса потеряли его, но надеются разыскать Фото: Илья Московец © URA.RU Овчарка из Златоуста (Челябинская область) спасает на фронте бойцов об обстрелов беспилотниками. Как URA.RU рассказала сестра военнослужащего с позывным «Кусакин 74», пес вместе с хозяином прибыл в отпуск домой и потерялся. Теперь собаку разыскивают всем городом. «Собака принадлежит моему брату, военнослужащему. Когда его направили в зону спецоперации, пес поехал тоже. Он лучше людей слышит звуки приближающихся дронов. И дает сигнал», — рассказала URA.RU Анастасия. Щенку с кличкой Тор исполнилось восемь месяцев. Как сообщила собеседница URA.RU, пес оповещает военнослужащих о грядущей атаке за 5 — 10 минут до того, как по рации поступает сообщение о тревоге. В итоге бойцы прячутся в укрытии, собака — следом за ними. После года службы боец прибыл в отпуск и отправился в свою военную часть в Новосибирске. Пса привязали на поводок, но животное его сняло и отправилось гулять. В настоящее время родные владельца собаки разыскивают зверя. Звонили жители, но поймать удалось только чужого пса. Семья Анастасии взяла его на передержку. Умный пес не раз спасал жизни бойцов на фронте Фото: паблик «ЧП / ДТП Златоуст» соцсети «ВКонтакте»

Овчарка из Златоуста (Челябинская область) спасает на фронте бойцов об обстрелов беспилотниками. Как URA.RU рассказала сестра военнослужащего с позывным «Кусакин 74», пес вместе с хозяином прибыл в отпуск домой и потерялся. Теперь собаку разыскивают всем городом. «Собака принадлежит моему брату, военнослужащему. Когда его направили в зону спецоперации, пес поехал тоже. Он лучше людей слышит звуки приближающихся дронов. И дает сигнал», — рассказала URA.RU Анастасия. Щенку с кличкой Тор исполнилось восемь месяцев. Как сообщила собеседница URA.RU, пес оповещает военнослужащих о грядущей атаке за 5 — 10 минут до того, как по рации поступает сообщение о тревоге. В итоге бойцы прячутся в укрытии, собака — следом за ними. После года службы боец прибыл в отпуск и отправился в свою военную часть в Новосибирске. Пса привязали на поводок, но животное его сняло и отправилось гулять. В настоящее время родные владельца собаки разыскивают зверя. Звонили жители, но поймать удалось только чужого пса. Семья Анастасии взяла его на передержку.