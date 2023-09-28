Овчарка из Златоуста (Челябинская область) спасает на фронте бойцов об обстрелов беспилотниками. Как URA.RU рассказала сестра военнослужащего с позывным «Кусакин 74», пес вместе с хозяином прибыл в отпуск домой и потерялся. Теперь собаку разыскивают всем городом.
«Собака принадлежит моему брату, военнослужащему. Когда его направили в зону спецоперации, пес поехал тоже. Он лучше людей слышит звуки приближающихся дронов. И дает сигнал», — рассказала URA.RU Анастасия.
Щенку с кличкой Тор исполнилось восемь месяцев. Как сообщила собеседница URA.RU, пес оповещает военнослужащих о грядущей атаке за 5 — 10 минут до того, как по рации поступает сообщение о тревоге. В итоге бойцы прячутся в укрытии, собака — следом за ними.
После года службы боец прибыл в отпуск и отправился в свою военную часть в Новосибирске. Пса привязали на поводок, но животное его сняло и отправилось гулять. В настоящее время родные владельца собаки разыскивают зверя. Звонили жители, но поймать удалось только чужого пса. Семья Анастасии взяла его на передержку.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.