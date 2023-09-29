Губернатор Текслер поблагодарил уральского полпреда Якушева за поддержку агровыставки

Губернатор Текслер поблагодарил полпреда Якушева за поддержку агровыставки
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, якушев владимир, текслер алексей
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) поблагодарил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева за поддержку аграриев Фото:

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полпреда в УрФО Владимира Якушева за поддержку агровыставки, которая завершилась в Челябинске 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Алексей Текслер поблагодарил полпреда за внимание к вопросам развития сельского хозяйства в Челябинской области и других регионах УрФО, губернаторов и представителей регионов за содержательное наполнение выставки и всех работников сельского хозяйства за большой самоотверженный труд. Он подчеркнул, что свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны вносят все регионы УрФО», — сообщили в пресс-службе.

В ходе выставки полпред Якушев и Текслер осмотрели экспозиции выставки, ознакомились с представленными стендами и продукцией местных предприятий. Одним из главных событий заключительного дня выставки стала церемония вручения государственных наград лучшим сотрудникам сельского хозяйства УрФО.

Выставка «АГРО-2023» продлилась с 26 по 29 сентября. Она проводится при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

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Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полпреда в УрФО Владимира Якушева за поддержку агровыставки, которая завершилась в Челябинске 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Алексей Текслер поблагодарил полпреда за внимание к вопросам развития сельского хозяйства в Челябинской области и других регионах УрФО, губернаторов и представителей регионов за содержательное наполнение выставки и всех работников сельского хозяйства за большой самоотверженный труд. Он подчеркнул, что свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны вносят все регионы УрФО», — сообщили в пресс-службе. В ходе выставки полпред Якушев и Текслер осмотрели экспозиции выставки, ознакомились с представленными стендами и продукцией местных предприятий. Одним из главных событий заключительного дня выставки стала церемония вручения государственных наград лучшим сотрудникам сельского хозяйства УрФО. Выставка «АГРО-2023» продлилась с 26 по 29 сентября. Она проводится при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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