Губернатор Текслер поблагодарил уральского полпреда Якушева за поддержку агровыставки

Губернатор Текслер поблагодарил полпреда Якушева за поддержку агровыставки

29 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) поблагодарил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева за поддержку аграриев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полпреда в УрФО Владимира Якушева за поддержку агровыставки, которая завершилась в Челябинске 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Алексей Текслер поблагодарил полпреда за внимание к вопросам развития сельского хозяйства в Челябинской области и других регионах УрФО, губернаторов и представителей регионов за содержательное наполнение выставки и всех работников сельского хозяйства за большой самоотверженный труд. Он подчеркнул, что свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны вносят все регионы УрФО», — сообщили в пресс-службе. В ходе выставки полпред Якушев и Текслер осмотрели экспозиции выставки, ознакомились с представленными стендами и продукцией местных предприятий. Одним из главных событий заключительного дня выставки стала церемония вручения государственных наград лучшим сотрудникам сельского хозяйства УрФО. Выставка «АГРО-2023» продлилась с 26 по 29 сентября. Она проводится при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полпреда в УрФО Владимира Якушева за поддержку агровыставки, которая завершилась в Челябинске 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Алексей Текслер поблагодарил полпреда за внимание к вопросам развития сельского хозяйства в Челябинской области и других регионах УрФО, губернаторов и представителей регионов за содержательное наполнение выставки и всех работников сельского хозяйства за большой самоотверженный труд. Он подчеркнул, что свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны вносят все регионы УрФО», — сообщили в пресс-службе. В ходе выставки полпред Якушев и Текслер осмотрели экспозиции выставки, ознакомились с представленными стендами и продукцией местных предприятий. Одним из главных событий заключительного дня выставки стала церемония вручения государственных наград лучшим сотрудникам сельского хозяйства УрФО. Выставка «АГРО-2023» продлилась с 26 по 29 сентября. Она проводится при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.