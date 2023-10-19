Куйвашеву позвонили из Кремля на фоне ЧП в свердловском городе

19 октября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Коммунальным ЧП в Первоуральске заинтересовались в Кремле Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в ночь на 19 октября позвонили из Администрации президента (АП) РФ. Поводом для внезапного звонка стало коммунальное ЧП в Первоуральске, оставившее без воды десятки тысяч людей, сообщают источники агентства URA.RU. «Куйвашеву ночью звонили из АП и интересовались, насколько стабильная и управляемая ситуация в Первоуральске. Также звучал вопрос о правильности управленческих решений, принимаемых местной администрацией. На фоне предстоящих выборов главы это и буквально, и фигурально весьма тревожный звонок», — сказал высокопоставленный источник в правительстве региона. Коммунальное ЧП произошло в Первоуральске вечером 18 октября: из-за аварии без воды остались десятки тысяч людей — ее последствия ликвидируют до сих пор. При этом уже на 26 октября назначены выборы главы города — пока потенциальным победителем называют Игоря Кабца, поскольку его поддерживает губернатор Евгений Куйвашев. Самого главу региона 19 октября ожидают на форуме в Перми, где выступит президент РФ Владимир Путин. Корреспондент URA.RU сделал запрос в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в ночь на 19 октября позвонили из Администрации президента (АП) РФ. Поводом для внезапного звонка стало коммунальное ЧП в Первоуральске, оставившее без воды десятки тысяч людей, сообщают источники агентства URA.RU. «Куйвашеву ночью звонили из АП и интересовались, насколько стабильная и управляемая ситуация в Первоуральске. Также звучал вопрос о правильности управленческих решений, принимаемых местной администрацией. На фоне предстоящих выборов главы это и буквально, и фигурально весьма тревожный звонок», — сказал высокопоставленный источник в правительстве региона. Коммунальное ЧП произошло в Первоуральске вечером 18 октября: из-за аварии без воды остались десятки тысяч людей — ее последствия ликвидируют до сих пор. При этом уже на 26 октября назначены выборы главы города — пока потенциальным победителем называют Игоря Кабца, поскольку его поддерживает губернатор Евгений Куйвашев. Самого главу региона 19 октября ожидают на форуме в Перми, где выступит президент РФ Владимир Путин. Корреспондент URA.RU сделал запрос в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.