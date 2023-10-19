Куйвашеву позвонили из Кремля на фоне ЧП в свердловском городе

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, куйвашев евгений
Коммунальным ЧП в Первоуральске заинтересовались в Кремле Фото:

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в ночь на 19 октября позвонили из Администрации президента (АП) РФ. Поводом для внезапного звонка стало коммунальное ЧП в Первоуральске, оставившее без воды десятки тысяч людей, сообщают источники агентства URA.RU.

«Куйвашеву ночью звонили из АП и интересовались, насколько стабильная и управляемая ситуация в Первоуральске. Также звучал вопрос о правильности управленческих решений, принимаемых местной администрацией. На фоне предстоящих выборов главы это и буквально, и фигурально весьма тревожный звонок», — сказал высокопоставленный источник в правительстве региона.

Коммунальное ЧП произошло в Первоуральске вечером 18 октября: из-за аварии без воды остались десятки тысяч людей — ее последствия ликвидируют до сих пор. При этом уже на 26 октября назначены выборы главы города — пока потенциальным победителем называют Игоря Кабца, поскольку его поддерживает губернатор Евгений Куйвашев. Самого главу региона 19 октября ожидают на форуме в Перми, где выступит президент РФ Владимир Путин.

Корреспондент URA.RU сделал запрос в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.

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Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в ночь на 19 октября позвонили из Администрации президента (АП) РФ. Поводом для внезапного звонка стало коммунальное ЧП в Первоуральске, оставившее без воды десятки тысяч людей, сообщают источники агентства URA.RU. «Куйвашеву ночью звонили из АП и интересовались, насколько стабильная и управляемая ситуация в Первоуральске. Также звучал вопрос о правильности управленческих решений, принимаемых местной администрацией. На фоне предстоящих выборов главы это и буквально, и фигурально весьма тревожный звонок», — сказал высокопоставленный источник в правительстве региона. Коммунальное ЧП произошло в Первоуральске вечером 18 октября: из-за аварии без воды остались десятки тысяч людей — ее последствия ликвидируют до сих пор. При этом уже на 26 октября назначены выборы главы города — пока потенциальным победителем называют Игоря Кабца, поскольку его поддерживает губернатор Евгений Куйвашев. Самого главу региона 19 октября ожидают на форуме в Перми, где выступит президент РФ Владимир Путин. Корреспондент URA.RU сделал запрос в департамент информполитики региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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