04 ноября 2023

Тюменский боец Галиев стал призером турнира RCC Intro 30

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. Екатеринбург, галиев венер, брандао диего
Вальмир Галиев разделался в трех раундах с бразильским соперником Фото:

Тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев одержал победу на турнире RCC Intro 30, который прошел в Екатеринбурге 4 ноября. Соперником Галиева стал бразилец Алешандре Сирни, с которым тюменцу пришлось биться в трех раундах, сообщили в пресс-службе RCC,.

«На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Весь оставшийся раунд Вальмир контролировал соперника на земле, выбрасывал огромное количество ударов, но бразилец и здесь проявил стойкость, сумев выстоять до конца боя. Поединок прошел всю дистанцию. Вальмир Галиев одержал уверенную победу единогласным решением судей», — прокомментировали в RCC.

Ранее вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь сообщил, что в Тюмени может появиться собственный регулярный международный турнир по смешанным единоборствам. Состязания помогут тюменским бойцам ММА выйти на качественно новый уровень подготовки.

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Тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев одержал победу на турнире RCC Intro 30, который прошел в Екатеринбурге 4 ноября. Соперником Галиева стал бразилец Алешандре Сирни, с которым тюменцу пришлось биться в трех раундах, сообщили в пресс-службе RCC,. «На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Весь оставшийся раунд Вальмир контролировал соперника на земле, выбрасывал огромное количество ударов, но бразилец и здесь проявил стойкость, сумев выстоять до конца боя. Поединок прошел всю дистанцию. Вальмир Галиев одержал уверенную победу единогласным решением судей», — прокомментировали в RCC. Ранее вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь сообщил, что в Тюмени может появиться собственный регулярный международный турнир по смешанным единоборствам. Состязания помогут тюменским бойцам ММА выйти на качественно новый уровень подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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