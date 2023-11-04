Тюменский боец Галиев стал призером турнира RCC Intro 30

Тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев одержал победу на турнире RCC Intro 30, который прошел в Екатеринбурге 4 ноября. Соперником Галиева стал бразилец Алешандре Сирни, с которым тюменцу пришлось биться в трех раундах, сообщили в пресс-службе RCC,.
«На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Весь оставшийся раунд Вальмир контролировал соперника на земле, выбрасывал огромное количество ударов, но бразилец и здесь проявил стойкость, сумев выстоять до конца боя. Поединок прошел всю дистанцию. Вальмир Галиев одержал уверенную победу единогласным решением судей», — прокомментировали в RCC.
Ранее вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь сообщил, что в Тюмени может появиться собственный регулярный международный турнир по смешанным единоборствам. Состязания помогут тюменским бойцам ММА выйти на качественно новый уровень подготовки.
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