Тюменский боец Галиев стал призером турнира RCC Intro 30

05 ноября 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Вальмир Галиев разделался в трех раундах с бразильским соперником Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев одержал победу на турнире RCC Intro 30, который прошел в Екатеринбурге 4 ноября. Соперником Галиева стал бразилец Алешандре Сирни, с которым тюменцу пришлось биться в трех раундах, сообщили в пресс-службе RCC,. «На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Весь оставшийся раунд Вальмир контролировал соперника на земле, выбрасывал огромное количество ударов, но бразилец и здесь проявил стойкость, сумев выстоять до конца боя. Поединок прошел всю дистанцию. Вальмир Галиев одержал уверенную победу единогласным решением судей», — прокомментировали в RCC. Ранее вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь сообщил, что в Тюмени может появиться собственный регулярный международный турнир по смешанным единоборствам. Состязания помогут тюменским бойцам ММА выйти на качественно новый уровень подготовки.

Тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев одержал победу на турнире RCC Intro 30, который прошел в Екатеринбурге 4 ноября. Соперником Галиева стал бразилец Алешандре Сирни, с которым тюменцу пришлось биться в трех раундах, сообщили в пресс-службе RCC,. «На старте третьего раунда Галиев выбросил эффектную „вертушку“, после чего успешно прошел в ноги и провел тейкдаун. Весь оставшийся раунд Вальмир контролировал соперника на земле, выбрасывал огромное количество ударов, но бразилец и здесь проявил стойкость, сумев выстоять до конца боя. Поединок прошел всю дистанцию. Вальмир Галиев одержал уверенную победу единогласным решением судей», — прокомментировали в RCC. Ранее вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь сообщил, что в Тюмени может появиться собственный регулярный международный турнир по смешанным единоборствам. Состязания помогут тюменским бойцам ММА выйти на качественно новый уровень подготовки.