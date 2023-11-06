Тяжело раненный в зоне СВО Герой России рассказал, зачем вернулся на фронт

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт

06 ноября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Я не имею права отлеживаться где-то дома, заявил Рустам Сайфуллин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Герой России полковник Рустам Сайфуллин, тяжело раненный во время спецоперации, вернулся на фронт к своему полку. Он считает, что не имеет право лежать и жалеть себя. Об этом рассказал сам военнослужащий. «Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — сказал Сайфуллин РИА Новости. Он добавил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью». Ранее URA.RU писало, что Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. При артобстреле ВСУ он получил тяжелое ранение. За его плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. На данный момент военный вернулся в Луганск.

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, тяжело раненный во время спецоперации, вернулся на фронт к своему полку. Он считает, что не имеет право лежать и жалеть себя. Об этом рассказал сам военнослужащий. «Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — сказал Сайфуллин РИА Новости. Он добавил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью». Ранее URA.RU писало, что Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. При артобстреле ВСУ он получил тяжелое ранение. За его плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. На данный момент военный вернулся в Луганск.