Тяжело раненный в зоне СВО Герой России рассказал, зачем вернулся на фронт

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , сайфуллин рустам
Я не имею права отлеживаться где-то дома, заявил Рустам Сайфуллин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, тяжело раненный во время спецоперации, вернулся на фронт к своему полку. Он считает, что не имеет право лежать и жалеть себя. Об этом рассказал сам военнослужащий.

«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — сказал Сайфуллин РИА Новости. Он добавил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».

Ранее URA.RU писало, что Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. При артобстреле ВСУ он получил тяжелое ранение. За его плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. На данный момент военный вернулся в Луганск.

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Герой России полковник Рустам Сайфуллин, тяжело раненный во время спецоперации, вернулся на фронт к своему полку. Он считает, что не имеет право лежать и жалеть себя. Об этом рассказал сам военнослужащий. «Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — сказал Сайфуллин РИА Новости. Он добавил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью». Ранее URA.RU писало, что Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. При артобстреле ВСУ он получил тяжелое ранение. За его плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. На данный момент военный вернулся в Луганск.
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