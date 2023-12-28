Лавров рассказал, как Зеленский обманул мировых лидеров

Лавров: Зеленский обманул лидеров Запада, когда обещал дать особый статус ЛДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский обманул лидеров ФРГ и Франции, когда обещал дать особый статус ЛДНР еще в 2019 году Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обманул президента Франции Эммануэля Макрона и на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда еще в 2019 году обещал «нормандской четверке» дать особый статус Донбассу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже „нормандская четверка“ (в нее входила Россия, Украина, Франция и Германия — прим. URA.RU), собралась, согласовали документ, где говорилось о необходимость предоставить особый статус Луганской и Донецкой народным республикам», — подчеркнул Сергей Лавров во время интервью РИА Новости. Министр уточнил, что через несколько лет глава офиса Зеленского Андрей Ермак признался, что это был обман, чтобы тянуть время.

Лавров в ходе интервью также рассказал, что украинский глава «предал русский язык». Он привел в пример случай, когда Зеленский якобы забыл, как говорить на русском языке.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский обманул президента Франции Эммануэля Макрона и на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда еще в 2019 году обещал «нормандской четверке» дать особый статус Донбассу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже „нормандская четверка“ (в нее входила Россия, Украина, Франция и Германия — прим. URA.RU), собралась, согласовали документ, где говорилось о необходимость предоставить особый статус Луганской и Донецкой народным республикам», — подчеркнул Сергей Лавров во время интервью РИА Новости. Министр уточнил, что через несколько лет глава офиса Зеленского Андрей Ермак признался, что это был обман, чтобы тянуть время. Лавров в ходе интервью также рассказал, что украинский глава «предал русский язык». Он привел в пример случай, когда Зеленский якобы забыл, как говорить на русском языке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...