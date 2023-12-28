Лавров рассказал, как Зеленский обманул мировых лидеров

Лавров: Зеленский обманул лидеров Запада, когда обещал дать особый статус ЛДНР

28 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обманул лидеров ФРГ и Франции, когда обещал дать особый статус ЛДНР еще в 2019 году Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский обманул президента Франции Эммануэля Макрона и на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда еще в 2019 году обещал «нормандской четверке» дать особый статус Донбассу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже „нормандская четверка“ (в нее входила Россия, Украина, Франция и Германия — прим. URA.RU), собралась, согласовали документ, где говорилось о необходимость предоставить особый статус Луганской и Донецкой народным республикам», — подчеркнул Сергей Лавров во время интервью РИА Новости. Министр уточнил, что через несколько лет глава офиса Зеленского Андрей Ермак признался, что это был обман, чтобы тянуть время. Лавров в ходе интервью также рассказал, что украинский глава «предал русский язык». Он привел в пример случай, когда Зеленский якобы забыл, как говорить на русском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский обманул президента Франции Эммануэля Макрона и на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда еще в 2019 году обещал «нормандской четверке» дать особый статус Донбассу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже „нормандская четверка“ (в нее входила Россия, Украина, Франция и Германия — прим. URA.RU), собралась, согласовали документ, где говорилось о необходимость предоставить особый статус Луганской и Донецкой народным республикам», — подчеркнул Сергей Лавров во время интервью РИА Новости. Министр уточнил, что через несколько лет глава офиса Зеленского Андрей Ермак признался, что это был обман, чтобы тянуть время. Лавров в ходе интервью также рассказал, что украинский глава «предал русский язык». Он привел в пример случай, когда Зеленский якобы забыл, как говорить на русском языке.