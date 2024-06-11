Карта СВО на 11 июня: ВС РФ практически полостью освободили новый пункт в районе Авдеевки

ВС РФ разгромили ВСУ за Авдеевкой и почти заняли поселок Новопокровское

11 июня 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются на авдеевском направлении Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные разгромили подразделения ВСУ за Авдеевкой. Солдаты смогли почти полностью занять один из поселков на авдеевском направлении, отмечают российские военкоры. В целом же, для Украины складывается напряженная ситуация на нескольких фронтовых участков, включая краматорское, кураховское и покровское направления, а также харьковское. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 11 июня — в материале URA.RU. Авдеевское направление Российские военные из группировки «Центр» практически полностью заняли поселок Новопокровское, который находится недалеко от Авдеевки. Российские военкоры отмечают, что натиск российских солдат произошел внезапно для ВСУ. Ранее отмечалось, что военные также полностью освободили Старомайорское (ДНР). Солдаты ВС РФ также продолжают уничтожать военную технику противника на данном участке. На авдеевском направлении было уничтожено артиллерийское орудие. Российские пилоты также продолжают уничтожать замаскированные украинские позиции при помощи ракет, запускаемых с истребителей, передает военное ведомство. Легенда карты Карта URA.RU Харьковское направление Российские военные из группировки «Север» при поддержке операторов FPV-дронов поразили вражеские позиции в Харьковской области. В ходе атаки были ликвидированы до 15 военных ВСУ. Как рассказал командир расчета самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» с позывным «Буран», экипажи работают слаженно и артиллеристы способны выполнять наиболее сложные задачи на самых тяжелых фронтовых участках. Его слова передает Минобороны РФ. Тем временем украинские солдаты продолжают передислокацию с артемовского направления в сторону Харьковской области. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». На харьковском направлении российские военные отразили несколько украинских атак. Бои проходили в районе населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое. Уничтожено до 255 солдат ВСУ, уточнили в Минобороны РФ. Также прошли бои в районе Берестового, Синьковки. Бахмутское направление Солдаты ВС РФ из группировки «Юг» нанесли удары по украинским позициям в районе Дылеевки, Верхнекаменки, Катериновки, Курахово, Дзержинска и Часова Яра. За сутки уничтожено до 430 солдат ВСУ, утонили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные разгромили подразделения ВСУ за Авдеевкой. Солдаты смогли почти полностью занять один из поселков на авдеевском направлении, отмечают российские военкоры. В целом же, для Украины складывается напряженная ситуация на нескольких фронтовых участков, включая краматорское, кураховское и покровское направления, а также харьковское. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 11 июня — в материале URA.RU. Российские военные из группировки «Центр» практически полностью заняли поселок Новопокровское, который находится недалеко от Авдеевки. Российские военкоры отмечают, что натиск российских солдат произошел внезапно для ВСУ. Ранее отмечалось, что военные также полностью освободили Старомайорское (ДНР). Солдаты ВС РФ также продолжают уничтожать военную технику противника на данном участке. На авдеевском направлении было уничтожено артиллерийское орудие. Российские пилоты также продолжают уничтожать замаскированные украинские позиции при помощи ракет, запускаемых с истребителей, передает военное ведомство. Российские военные из группировки «Север» при поддержке операторов FPV-дронов поразили вражеские позиции в Харьковской области. В ходе атаки были ликвидированы до 15 военных ВСУ. Как рассказал командир расчета самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» с позывным «Буран», экипажи работают слаженно и артиллеристы способны выполнять наиболее сложные задачи на самых тяжелых фронтовых участках. Его слова передает Минобороны РФ. Тем временем украинские солдаты продолжают передислокацию с артемовского направления в сторону Харьковской области. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». На харьковском направлении российские военные отразили несколько украинских атак. Бои проходили в районе населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое. Уничтожено до 255 солдат ВСУ, уточнили в Минобороны РФ. Также прошли бои в районе Берестового, Синьковки. Солдаты ВС РФ из группировки «Юг» нанесли удары по украинским позициям в районе Дылеевки, Верхнекаменки, Катериновки, Курахово, Дзержинска и Часова Яра. За сутки уничтожено до 430 солдат ВСУ, утонили в Минобороны РФ.