Тюменцы показали соседям мастер-класс по выполнению задания Путина

Владимир Путин дал поручение обеспечить россиян качественной водой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Под Тобольском 27 сентября открыли сразу два водозабора: Соколовский и Сумкинский. Они обеспечат жителей второго города региона чистой водой из подземных источников. Деньги на реконструкцию объектов выделили на федеральном и местном уровнях, большую часть внес частный бизнес — компания «СУЭНКО». Таким образом в регионе выполняют задание президента Владимира Путина по обеспечению жителей качественной водой. Проект уже назвали уникальным, а властям других регионов Урала посоветовали брать опыт с Тюменской области.

Александр Моор (на фото слева) и Алексей Бобров попробовали воду, которую будут пить тоболяки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Водозаборы под Тобольском запустили в рамках нацпроекта «Экология» с помощью государственно-частного партнерства. Объем инвестиций в Соколовский водозабор — 624 млн рублей. Из них 204 млн — средства «СУЭНКО» (контролируется «Корпорацией СТС»). Остальное деньги — областного правительства и федерального фонда содействия развитию ЖКХ. На Соколовском водозаборе пробурены новые артезианские скважины и построены насосные станции над ними. Кроме того, реконструированы сооружения очистки и обеззараживания воды.

«На модернизированном водозаборе используются самые современные технологии. В результате решается важная задача по обеспечению жителей Тобольска качественной питьевой водой и надежным водоснабжением. Надеюсь, в ближайшее время тоболяки почувствуют это на себе. Реализация столь сложного проекта подтверждает правильность наших решений о привлечении в сферу ЖКХ частных инвесторов, у которых есть необходимые ресурсы и компетенции», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Власти и представитель инвестора открыли два водозабора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Потреблять воду из подземных источников теперь смогут 50 процентов жителей города, рассказал мэр Тобольска Максим Афанасьев: «Следующим этапом станет закольцовка Соколовского и Жуковского водозаборов. После этого Тобольск полностью перейдет на подземные источники водоснабжения», — отметил глава.

В Сумкинский водозабор инвестировали 239 млн рублей (145 млн выделил инвестор, 94 млн — мэрия). Водозабор эксплуатировался с 1973 года, вода не соответствовала нормам по множеству показателей. С 2010 года местные власти уже пытались построить новый объект за свой счет, но безуспешно. С октября 2012 года строительство было заморожено. Вопрос решился в 2016 году, когда мэрия Тобольска и «СУЭНКО» заключили концессионное соглашение.

Проекты в Тобольске, построенные в рамках государственно-частного партнерства, можно назвать уникальными для всей России.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Проблем с водой везде хватает. Но в других регионах, за очень редким исключением, пока практически нет такого опыта, как в Тюменской области, когда федеральные структуры, региональные и муниципальные власти и частный инвестор сообща достигают позитивных результатов. Думаю, мы подаем хороший пример для всей страны», — прокомментировал представитель акционеров группы компаний «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы к 2024 году доступ к питьевой воде был у 99% жителей страны. Однако не все регионы по примеру Тюменской области так быстро смогли решить задачу. Так, например, жители Кургана получают воду из водозаборных сооружений «Арбинка» (введены в эксплуатацию в 1978 году) и «Центр города» (введены в 1939 году). Их износ — 76%. Подача воды в столицу Зауралья осуществляется по водоводу, который был построен в 1976 году. Его износ составляет 100%. За последние 10 лет на водоводах произошло более 30 аварийных ситуаций.

Непростая ситуация и в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Свердловские санврачи ранее отмечали, что тагильчане вынуждены пить некачественную воду, пишет V-tagile. Как писало «URA.RU», ситуация обострилась несколько лет назад из-за активности сине-зеленых водорослей в Черноисточинском пруду, из которого берут воду для холодного водоснабжения города.

Политолог Александр Безделов считает, что губернатор Моор преподал мастер-класс не только главам соседних регионов, но и губернаторам других субъектов.

«Открытие двух водозаборов, безусловно, серьезное достижение», — сказал он. Он также напомнил, что у Моора уже был опыт реализации государственно-частного партнерства: когда он был мэром Тюмени была заключена концессия с «Тюмень водоканалом» для решения проблем водоснабжения областной столицы.

Политолог Андрей Шуклин согласен с коллегой. «Я считаю, что подобный формат станет эталонным, и успешный опыт Тюменской области послужит хорошим примером для других регионов», — сказал эксперт.