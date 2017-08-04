15:45 04 августа 2017 0

Чиновники объявили школьника в розыск за то, что он снял бардак при ремонте дороги Фото: скриншот с видео

Жительница Невьянска, чей сын снял на видео безобразный ремонт дороги, заявила, что инцидент исчерпан, никто ее увольнять не собирается. Женщина сказала, что ни к кому претензий не имеет.

Скандал в Свердловской области вокруг истории с видео ремонта центральной улицы Ленина в Невьянске, завершился мирно. Мама 16-летнего школьника, снявшего видео, заявила, что никто ее с работы увольнять не собирается. Ранее о угрозах женщине и ее сыну сообщил адвокат.

Прогресс в ремонте: после скандала с улицы Ленина убрали туалет с выгребной ямой Фото: Николай Харченко

«Ни мне, ни сыну никто не угрожал, — сообщила „URA.RU“ Юлия Кушкина. — Я сама педагог, работаю в „Центре развития творчества детей и юношества“. Ни меня не увольняют, ни у сына не будет проблем с учебой, это неправда, что нам угрожали. Я ходила на встречу с и. о. главы города Делидовым, где сына наоборот похвалили за бдительность. Там рассказали, что исправят все ошибки при ремонте дороги. Сына в городе сейчас нет, он уехал к бабушке в соседнюю область».

По словам женщины, ее сын активно интересуется тем, что происходит в стране, в обществе.

«Смотрит по телевизору различные политические передачи, переживает из-за того, что происходит в стране. Видит, что всюду коррупция. Поэтому он и решил снять это видео. А при ремонте этой дороги действительно бардака много, может правда теперь как следует делать будут. Сказали, что у дороги срок годности пять лет, и весь этот период ее будут доделывать, если что-то с ней случится», — продолжает Юлия Кушкина.

Адвокат Николай Харченко, который первым поднял шум вокруг этой истории, говорит, что больше не будет иметь дело с этой семьей.

«Их спасла шумиха, поднявшаяся вокруг этой истории, иначе были бы репрессии. Я понимаю эту женщину, ее опасения обоснованы. Но я не хочу с ними иметь дела», — сказал «URA.RU» Николай Харченко.

Как ранее сообщало «URA.RU», после того, как 16-летний школьник снял видео о том, какой бардак царит в Невьянске при ремонте улицы Ленина, чиновники первым делом начали его разыскивать. Из администрации города по школам пошла рассылка с фотографией мальчик с просьбой опознать. Позже чиновница администрации, сделавшая рассылку, пыталась сделать вид что ничего не было, и она никаких писем не посылала. Как рассказал тогда адвокат, мальчику и его матери поступили угрозы. Однако сейчас женщина, опровергла слова защитника.

«В настоящее время часть улицы Ленина уже построена. Документацию предприятия проверили специалисты контрольно-ревизионного отдела Минфина Свердловской области. Акт о проверке исполнения дорожного строительства уже находится в надзорном ведомстве — в прокуратуре Невьянска. Пока делать упреки в адрес, в том числе и строителей, неуместно. А в случае, если те, кому положено, выявят недостатки, последуют адекватные меры реагирования со стороны силовиков», — сказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.