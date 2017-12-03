Госдума рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за выращивание конопли. Предложение внес парламент Кабардино-Балкарии, сообщает РИА «Новости».
Как указано в документе, в Кабардино-Балкарии производные конопли являются самыми распространенными наркотиками, отмечает «Экономика сегодня».
Сейчас выращивание наркотических растений, а также несвоевременное уничтожение конопли грозит физическим лицам штрафом 1,5-2 тыс. рублей, 3-4 тысячи рублей составляет наказание для должностных лиц и 30-40 рублей — для чиновников, уточняет «Русская планета». Авторы законопроекта предлагают повысить сумму штрафов в два раза.
Как ранее писало «URA.RU», в августе в Тюмени прокуроры нашли целое поле конопли. 4 га растений скосили и сожгли, а поле перепахали.
В начале ноября в Кургане был осужден полицейский, плативший горожанам по 600 рублей за хранение конопли. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.