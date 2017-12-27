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27 декабря 2017
12:08  27 декабря 2017 0

Цены на авиабилеты в Екатеринбург на время ЧМ-2018 взлетели в пять раз

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Перелет в Екатеринбург для футбольных фанатов обойдется значительно дорожеФото: Pixabay
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Перелет в Екатеринбург в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году подорожал в среднем в три-пять раз. Если в обычные дни рейс из Москвы в уральскую столицу обходится в 7,5 тысяч рублей, то в дни ЧМ цена на билет возросла до 20-40 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожали перелеты в Волгоград: стоимость выросла с шести до 30-40 тысяч рублей, передает РБК. В расчет брали цену билета в экономкласс в обычные дни и за один-два дня до и после футбольных матчей мирового первенства. Долететь в Екатеринбург из других российских городов, например, Сочи, Калининграда и Москвы, во время ЧМ будет стоить не менее 20 тысяч рублей. Но есть уже билеты и по 40 тысяч рублей.

Представители авиакомпаний заявляют, что повышение стоимости перевозки в самолетах связано с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам. Между тем эксперты полагают, что ФАС обратит внимание на повышение тарифов авиаперевозок. «В случае с зимней Олимпиадой в Сочи была ситуация, когда заранее стоимость перелета была очень высокая и в ситуацию вмешался регулятор, в результате за несколько месяцев до события цены снизились», — отметил аналитик «Райффайзенбанка» Константин Юминов.

При этом, как пишут argumenti.ru, стоимость авиабилетов на рейсы из России в разные страны снизилась до 20% за текущие полгода по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Очень популярными для россиян стали полеты в Прагу. В тройку лидеров также вошли Ларнака (Кипр) и Мюнхен (Германия).

Ранее «URA.RU» писало о завышении тарифов в гостиницах городов, где будут проходить футбольные матчи. Так, в Екатеринбурге болельщикам, приехавшим на чемпионат мира, за два дня придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей. За полгода до чемпионата в столице Урала осталось всего 33 доступных варианта и среди них нет ни одного отеля уровня выше двух звезд. Ростуризм пообещал составить черный список отелей, которые будут завышать цены во время проведения мундиаля 2018 года. Нарушителям попадание в этот перечень грозит репутационными потерями.

Кроме того, Совет Федерации намерен провести свою проверку по подготовке российских городов к чемпионату мира по футболу, отмечала «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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