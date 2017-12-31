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31 декабря 2017
Главные новости 
11:47  31 декабря 2017 0

Самолет из Петербурга больше суток не мог долететь до Перми

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, самолет, аэропорт, туман, непогода, крыло самолета
Из-за сильного тумана борт был вынужден сесть в СыктывкареФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры рейса авиакомпании «Комиавиатранс» потратили на перелет из Санкт-Петербурга в Пермь больше 24 часов. Причиной задержки стал туман.

Рейс КО-752 должен был вылететь из Пулково 29 декабря в 15:05, однако вылет был задержан на восемь часов, пишет «Фонтанка». Планировалось, что самолет прибудет в Пермь ночью 30 декабря, однако из-за сильного тумана борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Там пассажиры провели около 13 часов. Только в 16:30 самолет смог отправиться в Пермь.

На перелет в целом пассажиры потратили более суток. По данным «Фонтанки» информацию о времени вылета людям не предоставили.

Отметим, что накануне в пермском аэропорту «Большое Савино» задержали сразу пять рейсов до Санкт-Петербурга, Краснодара и Москвы.

Валерия Романова
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