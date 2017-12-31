Самолет из Петербурга больше суток не мог долететь до Перми

Пассажиры рейса авиакомпании «Комиавиатранс» потратили на перелет из Санкт-Петербурга в Пермь больше 24 часов. Причиной задержки стал туман.
Рейс КО-752 должен был вылететь из Пулково 29 декабря в 15:05, однако вылет был задержан на восемь часов, пишет «Фонтанка». Планировалось, что самолет прибудет в Пермь ночью 30 декабря, однако из-за сильного тумана борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Там пассажиры провели около 13 часов. Только в 16:30 самолет смог отправиться в Пермь.
На перелет в целом пассажиры потратили более суток. По данным «Фонтанки» информацию о времени вылета людям не предоставили.
Отметим, что накануне в пермском аэропорту «Большое Савино» задержали сразу пять рейсов до Санкт-Петербурга, Краснодара и Москвы.