Правительство Югры выразило соболезнования родственникам погибших в жутком ДТП

02:09 04 января 2018 0

Наталья Комарова распорядилась оказать помощь родным и близким погибших Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Югры выразило соболезнования родным и близким погибших в ДТП на трассе «Нягань — Ханты-Мансийск». Глава региона Наталья Комарова в свою очередь поручила оказать родственникам жертв необходимую помощь.

Губернатор Югры дала поручение правительству региона обеспечить условия для проведения следствия и для восстановления безопасного движения на данном участке дороги, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

ДТП, унесшее жизнь 10 человек, произошло 3 января на 158-м километре автодороги «Нягань — Ханты-Мансийск» в районе поселка Талинка. Два легковых автомобиля, «Рено Дастер» и «Мазда 6», столкнулись лоб в лоб. По неофициальным данным, в одной из машин находились жители Югры, в другой — Ямала. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.