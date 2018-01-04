{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 января 2018
03 января 2018
02:09  04 января 2018 0

Правительство Югры выразило соболезнования родственникам погибших в жутком ДТП

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова распорядилась оказать помощь родным и близким погибшихФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Югры выразило соболезнования родным и близким погибших в ДТП на трассе «Нягань — Ханты-Мансийск». Глава региона Наталья Комарова в свою очередь поручила оказать родственникам жертв необходимую помощь.

Новость по теме
Опубликованы имена десятерых погибших в страшном ДТП в Югре. Самому младшему не было и года

Губернатор Югры дала поручение правительству региона обеспечить условия для проведения следствия и для восстановления безопасного движения на данном участке дороги, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

ДТП, унесшее жизнь 10 человек, произошло 3 января на 158-м километре автодороги «Нягань — Ханты-Мансийск» в районе поселка Талинка. Два легковых автомобиля, «Рено Дастер» и «Мазда 6», столкнулись лоб в лоб. По неофициальным данным, в одной из машин находились жители Югры, в другой — Ямала. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров