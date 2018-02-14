В Тюмени вступились за северные надбавки, которые хочет отобрать Госдума

18:51 14 февраля 2018 0

Корепанов заявил, что он категорически против отмены льгот для северян Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов выступил за сохранение северных надбавок, которые хотят пересмотреть в Госдуме. В беседе с «URA.RU» политик заявил, что льготы для жителей нужно сохранить.

«И если Гайдар с Чубайсом в свое время говорили, что на Севере много лишних людей, которые дорого обходятся, то сейчас другая тенденция. Много дебатируют о том, чтобы упразднить ряд льгот, связанных с проездом в отпуск — я категорически против подобных мер. И если потребуется высказать нашу позицию, то мы поддержим мнение коллег с Ямала и Югры», — подчеркнул Корепанов.

Напомним, вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова во время координационного совещания арктических секций в Салехарде проанонсировала планы по пересмотру льгот для жителей арктических регионов. «Мы живем по устаревшим законам, они разрозненны и архаичны. Наша задача — собрать их и с помощью экспертов доработать», — сказала Епифанова. Она отметила, что множество вопросов должен был разрешить федеральный закон «Об Арктике», но его принятие откладывается с 2012 года. Тем не менее ожидается, что он может быть все-таки вынесен на рассмотрение парламента в июне 2018 года.