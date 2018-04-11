Суд США узнал о связи Дерипаски с претендентами на банк экс-сенатора Ямала

09:10 11 апреля 2018 0

Представители Дерипаски опровергают эту информацию Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В суде США выяснилось, что международный фонд Bonum Capital, претендующий на акции экс-сенатора Ямала Дмитрия Ананьева в банке «Возрождение», связан с основным акционером «Русала» Олегом Дерипаской. Последний попал под американские санкции, что означает его полную изоляцию от финансовой системы США и международных долларовых расчетов.

В 2011 году компания Moquinon Ltd, находившаяся тогда под контролем Дерипаски, одолжила одному предпринимателю по фамилии Гликлад 5 млн долларов под 10% годовых, чтобы чтобы профинансировать его расходы на судебный процесс против оппонента. Срок кредита истек 31 декабря 2015 года, а деньги не были возвращены. С учетом того, что в конце 2016 года Гликлад и его оппонент договорились урегулировать спор за 55 млн долларов, структура Дерипаски оценила свои потенциальные потери в 400 млн долларов на начало 2017 года, когда она обратилась в Верховный суд Нью-Йорка за помощью в арбитражном споре против предпринимателя, пишет РБК. Дело продолжает слушаться, следует из материалов суда.

Согласно документам, Bonum Capital и Дерипаску связывает то, что год назад фонд выкупил у олигарха проблемный актив Гликлада. Дерипаска хотел продать кредитное соглашение с предпринимателем. Bonum, как фонд, специализирующийся на «стрессовых компаниях и активах», выкупил 100% акций Moquinon. 22 марта 2017 года защита Гликлада утверждала в суде, что бывшая структура Дерипаски продолжает действовать как «агент» олигарха.

Представитель Bonum заявил, что покупка Moquinon у представителей Дерипаски была рыночной сделкой между независимыми сторонами, и «Bonum Capital или его аффилированные структуры не имеют каких-либо связей или взаимодействий — финансовых, личных, корпоративных или иных — с Дерипаской». «Ни Дерипаска, ни какое-либо физическое или юридическое лицо, связанное с Дерипаской, не инвестировали в Bonum Capital», — заявил американскому суду представитель фонда. «Еще весной 2017 года компания Moquinon была продана фонду Bonum Capital, и с тех пор никаких финансовых, юридических или других интересов и договоренностей нет и быть не может», — подтвердил официальный представитель Олега Дерипаски.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Олег Дерипаска попал под санкции со стороны США. После этого акции «Русала» рухнули более чем на 45%. В компании заявили о возможном дефолте и предупредили партнеров о срыве поставок. Предприятия, входящие в структуру компании, начали останавливать закупки различной продукции от свердловских подрядчиков, передавало «URA.RU».