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16 апреля 2018
14:13  16 апреля 2018 0

Роналду пожалел о расставании с Ириной Шейк. «Она та, которую я упустил»

Футболист признался друзьям, что его чувства к россиянке до сих пор не остылиФото: Криштиану Роналду, Instagram

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сожалеет о расставании с российской топ-моделью Ириной Шейк. По информации одного из британских изданий, его чувства к уроженке Челябинской области до сих пор не остыли.

32-летний футболист признался друзьям, что не может забыть Ирину Шейк, хотя они расстались еще в январе 2015 года. К тому же он ревнует модель к ее нынешнему спутнику жизни — голливудскому актеру Брэдли Куперу, от которого она родила дочь, пишет таблоид The Sun. «Она та, которую я упустил», — приводит издание слова спортсмена одному из своих друзей. Португалец отмечает, что они расстались из-за желания Шейк родить ребенка. Роналду продолжает интересоваться жизнью россиянки.

Сам Криштиану Роналду на данный момент находится в отношениях с 23-летней испанской моделью Джорджиной Родригес, которая в ноябре прошлого года родила ему дочь. У футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей — семилетний Криштиану-младший, а также Ева и Матео, родившиеся в июне 2017 года.

Дарья Корчак
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