Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку после отказа гидравлики

В компании «Уральские авиалинии» подчеркнули, что посадка самолета прошла в штатном режиме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Тель-Авив—Сочи, совершил экстренную посадку в сочинском аэропорту. По предварительной информации, у лайнера могла отказать одна из бортовых систем.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи после сообщения пилотов об отказе гидравлики шасси, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. На борту самолета находились 160 человек, никто из них не пострадал.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту «URA.RU» заявили, что посадка была произведена в штатном режиме. «Никакой аварийной посадки нет. Сработал датчик неисправности гидравлики. Самолет сел в штатном режиме», — прокомментировали в компании.

На прошлой неделе самолет «Уральских авиалиний» A-321, выполнявший рейс Жуковский—Симферополь, экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье с отказавшими двигателями. Через несколько дней лайнер авиакомпании, летевший из Душанбе в Жуковский, совершил незапланированную посадку в Оренбурге из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.