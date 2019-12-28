Пушков спрогнозировал отношения России и США в 2020 году

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков уверен, что США не сможет наладить отношения с Россией в 2020 году. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.
«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против „Северного потока-2“ не оставили от них камня на камне», — написал он. По его словам, позитивные изменения в отношениях между странами невозможны в период предвыборной кампании президента США.
Пушков также напомнил о политическом прогнозе, который он сделал в конце 2018 года. Тогда он сообщил, что действующие соглашения между Россией и США будут разрушены. По словам сенатора, в 2019 произошло именно это. В качестве подтверждения своих слов он упомянул выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившем действие 2 августа 2019 года. Россия приостановила свое участие в договоре в конце июля, напоминает телеканал 360.
В декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Этот документ заставил швейцарскую компанию Allseas Group приостановить работу над российским газопроводом «Северный поток-2». Также в начале декабря Минфин США ввел санкции против нескольких граждан России. В российском МИД заявили, что такие меры не останутся без ответа, пишет «Газета Кемерова».