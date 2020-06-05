Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

Дмитрий Ионин переносит заболевание в легкой форме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин заразился коронавирусом. В разговоре c URA.RU он отметил, что сейчас проходит амбулаторное лечение дома в Екатеринбурге.

В среду у него поднялась температура, начался кашель, после чего он вызвал скорую помощь. Как отмечает депутат, медики прибыли на вызов только в четверг. После этого Ионин отправился в 24-ю больницу, где сдал тест на коронавирус. Результаты анализов оказались положительными. «Мне провели КТ, взяли анализ крови. Выяснилось, что легкая форма — поражены только 5% легких. Диагностирована односторонняя пневмония», — рассказал депутат.

По словам парламентария, сейчас он проходит амбулаторное лечение. Две недели ему предстоит провести под наблюдением дома. Он также уточнил, что в пятницу прилетел в Екатеринбург из Москвы и все это время находился на самоизоляции. Кроме членов семьи, как подчеркнул Ионин, с ним никто не контактировал. Депутат также указал на то, что сдавал тест на коронавирус 26 мая перед пленарным заседанием Госдумы, которое состоялось 27 мая. Тогда результат был отрицательный. Больше с другими депутатами он не контактировал.

Как URA.RU рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, прошлая неделя у депутатов была региональной, поэтому Ионин не мог заразиться в Москве. Он также отметил, что перед следующим пленарным заседанием Госдумы все депутаты пройдут тест на коронавирус. Все парламентарии с положительным анализом не будут допущены.

Это не первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди депутатов Госдумы. Ранее COVID-19 был выявлен у главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова и первого заместителя главы комитета Дмитрия Новикова. Также коронавирус был обнаружен у члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой и зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, передает «Общественное телевидение России».

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