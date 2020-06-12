Семья из ХМАО разбилась в дорожной аварии на Урале

В Челябинской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. Жертвами аварии стали два человека.
По информации паблика во «ВКонтакте» «Трасса М-5 Уфа — Челябинск», ДТП произошло в районе деревни Травники в Чебаркульском районе. В автомобиле Mitsubishi L 200 находилась семья из пяти человек из Сургута, родители и трое детей.
Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В полиции сообщили агентству, что в ДТП погибли 34-летняя женщина и десятилетний мальчик. «Предварительная причина — лопнуло колесо. Они ни в кого не врезались, улетели в кювет», — объяснили URA.RU в правоохранительных органах. Глава семейства и двое детей были госпитализированы.
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