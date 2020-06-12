Семья из ХМАО разбилась в дорожной аварии на Урале

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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, семечки, дтп, знак аварийной остановки, шелуха
По предварительным данным, у машины лопнуло колесо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. Жертвами аварии стали два человека.

По информации паблика во «ВКонтакте» «Трасса М-5 Уфа — Челябинск», ДТП произошло в районе деревни Травники в Чебаркульском районе. В автомобиле Mitsubishi L 200 находилась семья из пяти человек из Сургута, родители и трое детей.

Информацию о происшествии подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В полиции сообщили агентству, что в ДТП погибли 34-летняя женщина и десятилетний мальчик. «Предварительная причина — лопнуло колесо. Они ни в кого не врезались, улетели в кювет», — объяснили URA.RU в правоохранительных органах. Глава семейства и двое детей были госпитализированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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