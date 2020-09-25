Дело челябинского экс-губернатора Дубровского возобновят в Москве

Арбитражный суд Московского округа 5 ноября начнет рассматривать кассацию ФАС России на решения судов, признавших незаконным постановление ведомства о картельном сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и АО «Южуралмост». Об этом сообщили URA.RU в суде.
«Документы поступили и приняты к разбирательству. Заседание состоится 5 октября в 15:00», — сообщили URA.RU в суде. Представители АО «Южуралмост» и Дубровского воздержались от комментариев.
В марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала картельный сговор Дубровского и «Южуралмоста» в интересах дорожников. Решение ФАС стало главной причиной досрочной отставки Дубровского, активно готовившегося к участию в перевыборах. Материалы, ставшие базой для документа, передали в Генпрокуратуру РФ и МВД России. В отношении экс-губернатора даже возбудили уголовное дело, но постановление в итоге было отозвано.
Разбирательство перешло в рамки гражданского дела. В декабре 2019 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Южуралмоста», признав незаконным постановление ФАС. Антимонопольщики оспаривали вердикт в Девятом арбитражном суде, но безуспешно. После этого в пресс-службе ФАС заявили URA.RU, что обжалуют это решение в вышестоящей инстанции до 15 сентября — после этой даты ФАС потеряла бы такую возможность.
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