Вице-премьер попросил у Путина деньги на трассу до Екатеринбурга

Марат Хуснуллин обещал построить трассу Москва — Екатеринбург к 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для строительства скоростной автомагистрали Москва — Екатеринбург через Казань потребуются средства из государственного инвестфонда. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину во время совещания с правительством.

«У нас подготовлено продолжение трассы до Екатеринбурга. Причем, если вся дорога у нас почти 800 километров, из них 260 километров надо построить новых. Здесь мы просим часть денег изыскать как бюджетно-капитальный грант, так и часть средств Фонда национального благосостояния. И часть средств будем привлекать за счет госкомпаний», — сказал Хуснуллин. Путин эти слова никак не прокомментировал.

Вице-премьер также предложил расширить магистраль до четырех полос, чтобы ускорить движение по ней. Трассой, уточнил Хуснуллин, будут пользоваться жители других крупных городов, в частности, Перми и Уфы.

Поручение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург Путин дал в апреле. В своем послании Федеральному собранию он пообещал выделить на это федеральные средства. Трассу хотят закончить к 2024 году. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что проект будет иметь кумулятивный эффект для региона.